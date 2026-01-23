יום שישי, 23.01.2026 שעה 01:49
כדורגל ישראלי

נערך ערב הוקרה לזכר רעי בירן ז"ל שנפל בעזה

טקס זיכרון לזכר אחיו של שופט ליגת העל והלאומית, עומר, התקיים במהלכו הוקרנו סרטונים. יו"ר ההתאחדות זוארץ העניק למשפחה חולצות שיפוט ממוסגרות

|
החולצות שהוענקו למשפחת בירן (צילום: עודד קרני)
החולצות שהוענקו למשפחת בירן (צילום: עודד קרני)

טקס מרגש נערך ביום חמישי שעבר, 15.1.26, כשאיגוד השופטים ערך ערב הוקרה לזכרו של סרן רעי בירן ז”ל, מפקד צוות בסיירת גולני ואחיו של שופט ליגת העל והליגה הלאומית, עומר בירן.

רעי ז"ל נפל ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל ביולי 2025. באירוע, שאורגן והונחה על ידי מנכ"ל האיגוד לירן וקסברגר, נכחו יו"ר הנהלת ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, יו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר, חברי הנהלה, ראשי אגפים בהתאחדות, סגלי השופטים הבכירים, חברי ועדת שיפוט, בעלי תפקידים במעטפת המקצועית, חברי ילדות, מפקדים ולוחמים מסיירת גולני, קרובי משפחה וכמובן משפחת בירן: האם תהל, האב דובב, האחות אורי ועומר.

במהלך הערב הוקרנו סרטונים עם תמונות מילדותו של רעי ועד לתקופת השירות בצה"ל והיותו קצין ומפקד. כמו כן, המפקדים והלוחמים סיפרו על רעי המפקד והאדם. בנוסף, הוקראו דברים שרשם רעי במהלך הכשרתו כקצין ומכתבים שרשם למשפחתו וחבריו במהלך המלחמה.

הערב לזכר רעי בירן ז"ל (צילום: עודד קרני)הערב לזכר רעי בירן ז"ל (צילום: עודד קרני)
יו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר מעניק מזכרת הוקרה (צילום: עודד קרני)יו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר מעניק מזכרת הוקרה (צילום: עודד קרני)
החולצות שהוענקו למשפחת בירן (צילום: עודד קרני)החולצות שהוענקו למשפחת בירן (צילום: עודד קרני)
יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ מעניק למשפחת בירן את החולצות הממוסגרות (צילום: עודד קרני)יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ מעניק למשפחת בירן את החולצות הממוסגרות (צילום: עודד קרני)

יו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר, תת אלוף במיל' שכיהן במהלך שירותו הצבאי גם כמפקד סיירת גולני, העניק לקצין מהסיירת מזכרת הוקרה ליחידה מאיגוד השופטים. יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ בירך בסיום והעניק לבני המשפחה חולצות שיפוט ממוסגרות כמזכרת מהאירוע.

