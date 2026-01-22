יום שישי, 23.01.2026 שעה 01:48
כדורסל ישראלי

"אמרו לי לא לבוא לישראל, ביורוליג צריך לפעול"

בצל הקללות שספג לפני המשחק מאוהדי מכבי ת"א וההפסד לצהובים, מאמן פנאתינייקוס ארגין עתמאן יצא בזעם מהמסע"ת: "לא אכפת לי מכלום, אגיע לכאן שוב"

|
ארגין עתמאן (רועי כפיר)
מכבי תל אביב השיגה הערב (חמישי) ניצחון גדול 71:75 על פנאתינייקוס בהיכל, אחרי משחק צמוד ולוהט. טרם ההתמודדות, אוהדי הצהובים ערכו קבלת פנים סוערת למאמן היוונים ארגין עתמאן.

הקהל הצהוב חיכה לאיש על הקווים של פאו מחוץ לאוטובוס שהגיע לכניסה להיכל, ובזמן שהוא ירד והתקדם אל עבר הכניסה לאולם, הוא התקבל בקריאות בוז וקללות “פ*ק יו, פ*ק יו” על ידי האוהדים שחיכו שם.

האווירה הייתה סוערת גם בסוף המשחק, כשאחריו עתמאן הגיע למסיבת העיתונאים לזמן קצר במיוחד. מאמן פנאתינייקוס לא אהב את מה שקרה לפני הג’אמפ בול בתל אביב והגיב בהתאם.

עתמאן: ״לא אכפת לי מכלום,אגיע לכאן שוב״

“לפני שנתיים, מישהו אמר לי לא לבוא לישראל. אני פה. ביורוליג צריכים לעשות משהו, כי ב-NBA אם זה היה קורה היו עושים משהו, אני באתי לפה, אבוא לפה שוב ולא אכפת לי מכלום, זהו”, אמר עתמאן ולאחר מכן עזב בהפגנתיות את חדר מסיבת העיתונאים.

