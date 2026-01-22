אחרי שסאגת אירוח המשחק בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים הסתיימה היום (חמישי) בכך שהמפגש בין הקבוצות ייערך כמצופה, באצטדיון הי”א, כעת הקבוצה מעיר הנמל הוציאה הודעה רשמית בו היא הודיעה על חלוקת הכרטיסים והוצאות האבטחה לקראת ההתמודדות.

“לאחר מאמצים רבים שנעשו בימים האחרונים, המועדון קיבל הערב את האישור הרשמי לאירוח המשחק הקרוב נגד בית"ר ירושלים באצטדיון הי"א באשדוד, לאחר שכל הדרישות בוצעו.

“תכולת האצטדיון תעמוד על 5,000 מקומות, כאשר מחצית מהכרטיסים מיועדים לאוהדי בית"ר ירושלים. הוצאות האבטחה החריגות יעמדו על סך של כ-600,000 ש"ח”.