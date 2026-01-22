יום שישי, 23.01.2026 שעה 01:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
67%1985-210624ריאל מדריד3
65%1940-199323ברצלונה4
65%1915-204423אולימפיאקוס5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2018-207924פנאתינייקוס8
58%1967-211324ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן 15
35%2085-200023באסקוניה16
30%2135-205423פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

"עצירות מומנטום זה משהו שעתמאן יודע לעשות"

קטש אחרי ה-71:75 על פנאתינייקוס, על מאמן היריבה: "ניסה לעשות תרגיל בסוף אבל שינה אותו". הפליי-אין: "יש עוד דרך לעשות, כל משחק נותן ביטחון"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

אחרי ההפסד לאולימפיאקוס בחוץ ביום שלישי, מכבי תל אביב סיימה הערב (חמישי) את השבוע היווני הכפול ביורוליג בטעם טוב, כשחזרה למסלול הניצחונות עם 71:75 דרמטי בהיכל נגד פנאתינייקוס.

מאמן הצהובים, עודד קטש, סיכם את המשחק: “מאוד שמח, אני חושב שהגיע לנו. עשינו עבודה אדירה. התקפית, היינו יכולים לשחק קצת יותר עם שטף אבל זה לא היה פשוט. קהל מדהים, אווירה מדהימה, ניצחון מאוד חשוב”.

על השינוי שניסה לעשות בסוף: “ראיתי איך הם מסתדרים, זה תרגיל שעתמאן רגיל לעשות, עשה עוד מאנדולו, אבל הוא שינה את התרגיל”.

קטש:״יש עוד דרך לעשות״

קטש: “כל משחק נותן עוד ביטחון להשתפר”

על העצירות של השעון: “היו כמה עצירות מומנטום. זה משהו שעתמאן יודע לעשות, אבל נשארנו שם, אושיי עשה זריקות עונשין טובות. אני מאוד שמח”.

ארגין עתמאן (רועי כפיר)ארגין עתמאן (רועי כפיר)

הדרך לפליי-אין: “זה לא הכרזה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. יש עוד דרך לעשות, זה לא מוריד מהמאמץ שאנחנו עושים בכל משחק, כל משחק נותן לנו עוד ביטחון להשתפר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
