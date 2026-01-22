סמדג'ה: מאז הנפילה, אנחנו משלימים את הפאזל

ישנם רגעים, שמשאירים אותנו ללא מילים, וישנם רגעים שמוציאים מאיתנו את כל מה שיושב על הלב. היום (חמישי), מאמן נבחרת הגברים בג’ודו לשעבר, אורן סמדג’ה, קיבל את הנשק של בנו עומר ז”ל, אשר נפל במלחמת “חרבות ברזל” ואיתו נלחם עד הרגע האחרון.

סמדג’ה כתב בפוסט באינסטגרם: “אז מגיע היום הזה, שכל כך חיכינו לו בסבלנות שנה וחצי. אחרי לילה לבן, בלי שינה. עייף, שמח ועצוב. מנסה להבין איך שומרים על איפוק, ואיך מתפקדים כרגיל. יום לפני אני עוד מאתגר את עצמי בידיעה שלמחרת נחטוף את הנפילה שוב.

“מאז הנפילה, אנחנו משלימים את הפאזל. מנסים לאסוף אלינו כל דבר שעומר נגע בו, כל זיכרון, כל חיבור אליו. לראות את ליאת מתפרקת בבכי ובכאב, לצד הילדים, זה רגע שקורע כל חלקיק בגוף. זה כאב שקט, עמוק, כזה שלא צריך מילים כדי להרגיש אותו. כאב של אחים שאיבדו עולם, ועדיין עומדים זקופים.

אורן וליאת סמדג'ה עם עומר ז"ל (פרטי)

“אני חש את הכאב של הילדים שלי, האחים של עומר. איך הם כואבים מבפנים, כל אחד בדרכו, כל אחד בשתיקה שלו. רום ורותם הגיעו כדי להיות ברגע הזה באמת. לא לברוח, לא להדחיק. להרגיש את הרגע הזה עד הסוף, ולנצור אותו בלב, רגע שנישא איתנו עד סוף חיינו.

“זה כאב שאין לו פתרון, אבל יש לו נוכחות, ויש לו משמעות, ויש בו אהבה והערכה על מה שעומר נתן, הערכה שאין לה סוף. התחושה המשמחת לצד הכאב כבר הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו.

“תודה לצבא, תודה למפקדים שהביאו לנו את הנשק היום, במסירות, ברגישות ובאחריות. באמת שאין על הצבא שלנו. מסירת הנשק של עומר. הנשק שאיתו נלחם ימים ולילות להשבת החטופים, להכרעת החמאס ולניצחון בלחימה, הגיע אלינו הביתה היום”.