"הראיון של קסטין ולב? כדי למתן את זעם הקהל"

הראיון של בעלי מכבי נתניה רוס קסטין והמנכ"ל גיל לב, עורר לא מעט הדים בעיר נתניה, כאשר בין השאר, מי ששמע את הדברים שנאמרו על המאמן היוצא יוסי אבוקסיס היה האחרון. אבוקסיס עצמו, סירב להגיב למה שנאמר, אך מי שכן דיבר ללא מעצורים ובכעס, הוא אדם המקורב מאוד ליוסי, שטוען שאבוקסיס בהלם מהדברים.

"יוסי בחר לשתוק מאז הקיץ, למרות ההתנהלות הלא מקצועית והלא לויאלית של הנהלת מכבי נתניה כלפיו וגם עכשיו הוא בוחר למלא פיו מים. אבל כל מה שנאמר בפודקאסט של המועדון, קשור ברצון של רוס קסטין ובעיקר של גיל לב, לרצות את האוהדים ולנסות למתן את הזעם על דרך ניהול המועדון מאז הקיץ האחרון", אמר ל-ONE אותו מקורב.

כזכור, קסטין אמר: "לא אהבתי את הכדורגל שהקבוצה הציגה. אני חייב להגיד שמאוד חיבבתי את יוסי בצורה אישית, אנחנו עדיין בקשר. הקבוצה לא בקצב טוב ולא במצב שהיא צריכה להיות, כולם מבינים וראו את זה. לא הרגשתי שליוסי הייתה תוכנית לשינוי ולא יכולתי להסתכל ולראות משחק אחרי משחק ולשחק כמו ששיחקנו, לא יכולתי לעמוד בזה יותר".

רוס קסטין (רועי כפיר)

סוגיית עסקת טאבי

לב עצמו, דיבר על הסוגיה שהעסיקה את האוהדים מהקיץ: מי אחראי לעסקת השאלתו של ג'וסלין טאבי להפועל פתח תקווה: "יכולנו למשוך אותו חזרה בינואר, אבל לא היה רצון מהצוות. ביקשתי שיעקבו אחריו. בעונה הנוכחית, העמדה של הצוות הייתה שמשחקים במערך 3-5-2, ובסוף התשובה הייתה שמוכנים לבחון אותו במחנה האימון בקיץ. צריך לזכור שבאותו הזמן היה לנו את פרדי ורגאס. נציגי השחקן לא ראו את זה בעין יפה, הרצון שלהם היה להמשיך להתפתח ולהתקדם ולכן בוצעה החלטה משותפת שהכי נכון יהיה להשאיל אותו להפועל פ”ת".

אותו מקורב לאבוקסיס, הגיב לדברי לב: "גיל לב לא דובר אמת במקרה הטוב ולא מתייחס לסיכומים שלו עם יוסי עוד בסוף מאי, כשטאבי, קוליקוב וסאבא המושאלים בעונת 24/25 יגיעו למחנה האימונים ורק לאחריו תתקבל החלטה מקצועית לגביהם. להפתעתו הרבה של יוסי עוד לפני תחילת האימונים גיל חתר בכל דרך להשאיל את טאבי להפועל פ"ת, השאיל אותו ללא תמורה וללא אפשרות יציאה בינואר, כאשר האירוע מתחיל ונגמר במערכת היחסים המיוחדת של גיל לב עם הפועל פ"ת".

ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

"יוסי שמר בכוח על נתניה, הפכו את המועדון לקבוצת פיתוח עם זרים ברזילאים”

"מה שמניע את גיל לב מהרגע הראשון זה הרצון לרצות את רוס והצוות שלו, ע"י מכירת שחקנים מצד אחד והחתמת אחרים בעלות מינימלית ובלי קשר לדרישות המקצועיות של המאמן מצד שני, וזה מה שמשאיר אותו במועדון למרות ההתנהלות ומחאות האוהדים על דרך הניהול", הוסיף.

"באים על יוסי? הוא שמר בכוח על מכבי נתניה, גם בעונה שעברה כשהצעיד אותה מהמקום האחרון לפלייאוף העליון וגם העונה הוא הצליח כנגד כל הסיכויים אחרי פתיחת העונה. ההתנהלות וההתנהגות הופכים את מכבי נתניה, ממועדון שאמור להיות בצמרת הכדורגל הישראלי לקבוצת פיתוח עם זרים ברזילאים כשהמשותף לכולם, היותם שחקנים שההנהלה רצתה לדחוף".

"חיכו ליוסי בפינה ולא אהבו את זה שהוא לא זרם עם הרעיון הזה. הרי רק בחלון ההעברות האחרון רצו להביא בלם מליגת פיתוח ללא שום ניסיון בקבוצה בוגרת ושום תיעוד על עברו ויוסי לא הסכים למהלך. זה כנראה מה שגזר את עתידו במועדון. עובדה ששני השחקנים היחידים שיוסי בחר והביא הם דאבו ועזיז ושניהם שוברי השוויון היחידים במכבי נתניה".