נשארת בפסגה: 0:1 להפועל קטמון י-ם על רעננה

המחזור ה-15 של ליגת העל לנשים התרחש היום (חמישי) כשבמוקד, הפועל קטמון ירושלים שמרה על הפסגה עם 0:1 על הפועל רעננה. במקביל, מ.ס קריית גת הביסה 0:4 את מכבי כישרונות חדרה, מכבי אס”א תל אביב סיימה ב-0:0 עם מ.כ רמת השרון

הפועל קטמון ירושלים – הפועל רעננה 0:1

הקבוצה מהבירה הגיעה למשחק כשהיא יודעת שקריית גת מאותת מאחוריה, ורצתה לשמור על הפסגה. הירושלמיות עשו את זה, הודות לשער בודד של שירה אלינב בדקה השישית, שהספיק להן בשביל לשמור בבית את 3 הנקודות.

מכבי כישרונות חדרה – מ.ס קריית גת 4:0

חגיגה של ממש התרחשה בצפון הארץ, אך היא הייתה של הקבוצה שבאה מהדרום. האורחות ידעו שכדי להמשיך להפעיל לחץ על המוליכה הן חייבות לנצח, והן עשו את זה בסטייל, הודות לשער של צ’ואנה מורפי (39’), צמד של נועה סלימהוגיץ’ (41’,47’) וגול שלדניאלה האלנה (90+1).

מכבי אס”א תל אביב – מ.כ רמת השרון 0:0

המשחק הכי מאכזה של המחזור הגיע מכאן, כששתי הקבוצות כמובן רצו לצאת עם הניצחון אך אף אחת לא הצליחה למצוא את הרשת. האורחות ממשיכות להיות מסובכות מאוד מתחת לקו האדום, המארחות מתרחקות מהמאבק על האליפות מאוד.

תוצאות נוספות

מכבי חולון – מכבי פנתרות אשדוד 1:3