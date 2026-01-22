יום חמישי, 22.01.2026 שעה 23:54
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
155-127רומא5
157-127פרנצווארוש6
146-117בטיס7
146-107פורטו8
135-106בראגה9
135-67הכוכב האדום10
1210-157פאוק סלוניקי11
127-127שטוטגרט12
127-117בולוניה13
116-116נוטינגהאם פורסט14
113-77ויקטוריה פלזן15
116-97פנרבחצ'ה16
118-107פנאתינייקוס17
106-76גנק18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
910-97בראן21
913-87יאנג בויז22
813-97סלטיק23
715-117לודוגורץ24
713-86דינמו זאגרב25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
611-76סטיאווה בוקרשט29
611-56גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
19-36אוטרכט33
113-37מאלמו34
119-27מכבי ת"א35
013-46ניס36

"המפגש הוא מראה לשאר המשחקים שלנו"

מאמן מכבי ת"א לאזטיץ' אמר אחרי ההפסד 1:0 לפרייבורג: "הרגשנו שהיינו קרובים ושאפשר לקחת משהו". משפתי: "גם מליקה נהדר, המאמן יודע מה אני שווה"

ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)
ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

למרות שהצליחה לעמוד בצורה שוויונית נגד פרייבורג, מכבי תל אביב ספגה בדקה ה-82 את השער שבסופו של דבר הכריע, קבע את התוצאה 1:0 והוביל להפסד נוסף, שישי במספר, זאת במסגרת המחזור השביעי של הליגה האירופית.

מאמן מכבי תל אביב, ז’רקו לאזטיץ’, התייחס להופעה של קבוצתו: “היינו יציבים לאורך כל המשחק. זה לא פשוט להיות ככה במשך כל המשחק, והמפגש הזה הוא מראה לכל שאר המשחקים. הרגשנו שהיינו קרובים ושאנחנו יכולים לקחת משהו, אבל הפסדנו. קשה להגן על מצב כמו השער שספגנו, פרייבורג כבשה בזכות האיכות שלה, אבל היינו איכותיים בעצמנו”.

על רועי משפתי אמר השוער: “הוא היה טוב, אנחנו יודעים שהוא איכותי”. על הרוטציה בהרכב: “אנחנו בוחרים את השחקנים שיש להם הכי הרבה כוח ברגליים ובראש ואני מודע לאיכות שלהם”.

רוי רביבו נאבק (IMAGO)רוי רביבו נאבק (IMAGO)

לאזטיץ’: “גם מליקה נהדר, המאמן יודע מה אני שווה”

רועי משפתי הוסיף על מאמנו: “הגענו לכמה מצבים טובים, אבל בדקות האחרונות הם ישבו עלינו וככה נראה כל הקמפיין שלנו. אנחנו סובלים ועובדים קשה, ואז מגיע גול, אבל ממשיכים עם הפנים הקדימה”.

על ההצלה האדירה במחצית השנייה אמר השוער: “הם הרימו קרן לקצר והגבתי בשנייה האחרונה, אני שמח על ההצלה הזו. לא ראיתי את הכדור, זה היה אינסטינקט”. עוד ממשפתי: “כל הקמפיין אנחנו משחקים נגד קבוצות ברמה גבוהה והאיכויות בפרטים הקטנים זה מה שמשנה את הכף. זה תענוג”.

על המאבק בין הקורות: “המאמן יודע מה אני שווה, גם אופק מליקה עושה עבודה נהדרת עד עכשיו. כל מה שאני יכול לתת אני נותן לו. טוב שיש תמיד תחרות, במיוחד בעמדה כזו. אנחנו דוחפים אחד את השני”.

