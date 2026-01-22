יום חמישי, 22.01.2026 שעה 22:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
65%1915-204423אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

ממשיכה במומנטום: 68:74 לאולימפיאקוס על אפס

אחרי שניצחה את מכבי ת"א, הקבוצה מיוון גברה גם על הטורקים ורשמה ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג. וזנקוב סיים עם 19 נק', 16 נק' לדוזייר מנגד

|
סשה וזנקוב (IMAGO)
סשה וזנקוב (IMAGO)

המחזור ה-24 ביורוליג המשיך הערב (חמישי), כאשר מלבד הנציגה הישראלית מכבי תל אביב, אולימפיאקוס שניצחה את הצהובים במשחק הקודם, השיגה ניצחון נוסף בדמות 68:74 על אנדולו אפס.

אנדולו אפס – אולימפיאקוס 74:68

היוונים המשיכו במומנטום עם משחק רביעי ברציפות בו הם חוגגים במסגרת המפעל האירופי. הטורקים מנגד, שהגיעו להתמודדות אחרי הפסד להפועל תל אביב, נכנעו שוב והורידו את מאזנם ל-18:6. המחצית הראשונה הייתה שייכת לאורחת, אפס התעשתה לקראת הסיום ונצמדה, אך החבורה של גאורגיס ברצוקאס שמרה על היתרון. אלכסנדר וזנקוב בלט אצל המנצחת עם 19 נקודות, בצד השני פי. ג'יי. דוזייר סיפק 16 נקודות.

