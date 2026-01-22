ממשיכה במומנטום: 68:74 לאולימפיאקוס על אפס

המחזור ה-24 ביורוליג המשיך הערב (חמישי), כאשר מלבד הנציגה הישראלית מכבי תל אביב, אולימפיאקוס שניצחה את הצהובים במשחק הקודם, השיגה ניצחון נוסף בדמות 68:74 על אנדולו אפס.

אנדולו אפס – אולימפיאקוס 74:68

היוונים המשיכו במומנטום עם משחק רביעי ברציפות בו הם חוגגים במסגרת המפעל האירופי. הטורקים מנגד, שהגיעו להתמודדות אחרי הפסד להפועל תל אביב, נכנעו שוב והורידו את מאזנם ל-18:6. המחצית הראשונה הייתה שייכת לאורחת, אפס התעשתה לקראת הסיום ונצמדה, אך החבורה של גאורגיס ברצוקאס שמרה על היתרון. אלכסנדר וזנקוב בלט אצל המנצחת עם 19 נקודות, בצד השני פי. ג'יי. דוזייר סיפק 16 נקודות.