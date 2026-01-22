קניקובסקי בהרכב פרנצוורוש נגד פנאתינייקוס

עוד ערב גדוש במשחקים של הליגה האירופית לפנינו, כאשר בגזרה הישראלית פרנצוורוש של גבי קניקובסקי תארח הערב (חמישי, 22:00) את פנאתינייקוס במטרה לנצח ולהמשיך בקמפיין המרשים שלהם עד כה.

ההונגרים נמצאים כרגע במקום השישי ויודעים שניצחון ביתי עשוי לעלות אותם עד למקום השלישי, אך מצד שני הפסד עלול לסבך אותם בקרב על שמונה הראשונות אשר מוביל להעפלה אוטומטית לשלב שמינית הגמר.

מנגד האורחת נמצאת במקום ה-17 ורוצה להתקדם בדירוג לקראת משחקי הפלייאוף. היוונים עד כה עם מאזן של 10 נקודות, כאשר רשמו שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים.