יום חמישי, 22.01.2026 שעה 21:48
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
146-116פרנצווארוש5
146-117בטיס6
146-107פורטו7
135-106בראגה8
135-67הכוכב האדום9
125-126שטוטגרט10
1210-157פאוק סלוניקי11
125-106רומא12
127-117בולוניה13
116-116נוטינגהאם פורסט14
113-77ויקטוריה פלזן15
116-97פנרבחצ'ה16
107-96פנאתינייקוס17
106-76גנק18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
910-97בראן21
913-87יאנג בויז22
813-97סלטיק23
714-116לודוגורץ24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
613-107פיינורד27
611-76סטיאווה בוקרשט28
611-56גו אהד איגלס29
411-47שטורם גראץ30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
113-37מאלמו34
119-27מכבי ת"א35
013-46ניס36

קניקובסקי בהרכב פרנצוורוש נגד פנאתינייקוס

ליגה אירופית, מחזור שביעי: הקבוצה ההונגרית מארחת את פאו במטרה לשמור על מקום בשמינייה כשהקשר ב-11 של רובי קין. האורחת מנגד מחפשת ניצחון חשוב

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

עוד ערב גדוש במשחקים של הליגה האירופית לפנינו, כאשר בגזרה הישראלית פרנצוורוש של גבי קניקובסקי תארח הערב (חמישי, 22:00) את פנאתינייקוס במטרה לנצח ולהמשיך בקמפיין המרשים שלהם עד כה.

ההונגרים נמצאים כרגע במקום השישי ויודעים שניצחון ביתי עשוי לעלות אותם עד למקום השלישי, אך מצד שני הפסד עלול לסבך אותם בקרב על שמונה הראשונות אשר מוביל להעפלה אוטומטית לשלב שמינית הגמר. 

מנגד האורחת נמצאת במקום ה-17 ורוצה להתקדם בדירוג לקראת משחקי הפלייאוף. היוונים עד כה עם מאזן של 10 נקודות, כאשר רשמו שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים.

