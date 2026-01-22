רשמי: נקבע התאריך לבחירות לנשיאות ברצלונה

לפי דיווחים ב’מארקה’ דירקטוריון ברצלונה הסכים היום (חמישי) על תאריך לבחירות לנשיאות אשר יתקיימו בעוד פחות מחודשיים. ב-15 במרץ חברי המועדון יגיעו לקלפי כאשר ההצבעה תתקיים בקאמפ נואו ותתבצע במקביל למשחק הליגה נגד סביליה על מנת למקסם את אחוזי ההצבעה.

נשיא המועדון הנוכחי, ז’ואן לאפורטה, כבר הביע את האפשרות לקיים את הבחירות במרץ כאשר האפשרות השנייה הייתה להשאיר אותה לסוף העונה. עם זאת, קיום הבחירות במרץ מקל על התכנון הספורטיבי, שכן הוא מאפשר לדעת מראש מי יהיה הנשיא ומאפשר לו להתחיל להרכיב את הסגל לעונה הבאה עם הצוות שלו.

מבחינת לאפורטה זהו זמן טוב לקיים בחירות מאחר והמצב המקצועי של המועדון הקטלוני חיובי. הקבוצה כבר זכתה בתואר הסופרקאפ, ובמרץ החבורה של האנזי פליק עשויה להישאר פעילה בכל שאר המפעלים. בלה ליגה, הם נמצאים כעת בראש הטבלה, בליגת האלופות הקטלונים עם סיכוי טוב להעפיל ישירות אל שמינית הגמר, בעוד שבגביע המלך הבלאוגרנה העפילו אל שמונה האחרונות.

שחקני ברצלונה, עדיין חזק בכל המסגרות (IMAGO)

תמונת הבחירות הנוכחית מציגה שלושה נציגים נוספים להתמודדות מעבר לנשיא המכהן. השם הבולט ביותר הוא של ויקטור פונט, אשר התמודד גם בבחירות הקודמות שנערכו ב-2021 והפסיד ללאפורטה, בנוסף אליו מצטרף צ’אבי וילחואנה, אשר כיהן בדירקטוריון בתקופת כהונתו של ג’וספ מריה ברתומאו. השם האחרון אשר פורסם הוא של מארק סיריה, אשר טען בעבר על רצונו להחזיר את ליאו מסי לברצלונה.

ליאו מסי, יחזור לבירת קטלוניה מוקדם מהצפוי?(IMAGO)

החזרה לקאמפ נואו ותיק נגריירה

מעבר לפן המקצועי, יש גורם מרכזי נוסף למגמה החיובית של ברצלונה והוא החזרה לקאמפ נואו. בימים הקרובים צוות הבנייה עתיד להתקדם שלב נוסף ויגדיל את הקיבולת במשחקי הקבוצה ל-62,000 מושבים, אמנם הכמות עדיין לא בשיאה אך צעד זה עשוי להיחשב לזכותו של הנשיא הנוכחי, אשר חטף לא מעט ביקורות על חוסר השקיפות שלו בזמן תהליך הבנייה.

בפן המשפטי, תיק נגריירה מתקרב לסוף שלב החקירה המקדים שלו. כזכור ישנן תביעות נגד הנשיא הנוכחי בגין הונאה ושוחד לכאורה ומאחר ולא צפויות התפתחויות באותן התביעות בתקופה הקרובה זהו זמן נוח עבור לאפורטה לצאת לבחירות.