יום חמישי, 22.01.2026 שעה 20:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

קאסמירו הודיע שיעזוב את מנצ'סטר יונייטד

אחרי שלוש עונות במדי השדים האדומים, הקשר הברזילאי יסיים את חלקו במועדון בסיום העונה: "אקח את המועדון איתי להמשך חיי. נותר לנו על מה להילחם"

|
קאסמירו מודה לקהל (IMAGO)
קאסמירו מודה לקהל (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד נמצאת בפתחם של שינויים (פעם נוספת). כשעדיין לא ידוע מי יעמוד על הקווים בעונה הבאה, בעוד שכעת מייקל קאריק מאייש את עמדת המאמן, השדים האדומים קיבלו ודאות בנושא אחד: עתידו של קאסמירו, שהודיע שהוא עוזב את המועדון.

בהודעה שיצאה מהאתר הרשמי של המועדון, מסר הברזילאי: “אקח את מנצ’סטר יונייטד איתי להמשך חיי. מהיום הראשון שדרכתי באצטדיון היפהפה הזה, הרגשתי את ההתלהבות מאולד טראפורד ואת האהבה שאני עכשיו חולק עם האוהדים שלנו למועדון הזה.

“זה לא הזמן להיפרד, יש עדיין המון זיכרונות ליצור במשך ארבעת החודשים הקרובים. עדיין נותר לנו על מה להילחם ביחד. המיקוד שלי יהיה ויישאר, כמו תמיד, בלתת את כולי כדי לעזור למועדון להצליח”.

קאסמירו חוגג (IMAGO)קאסמירו חוגג (IMAGO)

לשדים האדומים הייתה אפשרות להאריך את חוזהו של הקשר בן ה-33, שנרכש מריאל מדריד תמורת כ-70 מיליון אירו בקיץ 2022, אך המועדון בחר שלא לממש את האופציה. במדי הקבוצה ממנצ’סטר, רשם קאסמירו 146 הופעות וכבש 21 שערים.

