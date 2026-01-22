קאסמירו הודיע שיעזוב את מנצ'סטר יונייטד

מנצ’סטר יונייטד נמצאת בפתחם של שינויים (פעם נוספת). כשעדיין לא ידוע מי יעמוד על הקווים בעונה הבאה, בעוד שכעת מייקל קאריק מאייש את עמדת המאמן, השדים האדומים קיבלו ודאות בנושא אחד: עתידו של קאסמירו, שהודיע שהוא עוזב את המועדון.

בהודעה שיצאה מהאתר הרשמי של המועדון, מסר הברזילאי: “אקח את מנצ’סטר יונייטד איתי להמשך חיי. מהיום הראשון שדרכתי באצטדיון היפהפה הזה, הרגשתי את ההתלהבות מאולד טראפורד ואת האהבה שאני עכשיו חולק עם האוהדים שלנו למועדון הזה.

“זה לא הזמן להיפרד, יש עדיין המון זיכרונות ליצור במשך ארבעת החודשים הקרובים. עדיין נותר לנו על מה להילחם ביחד. המיקוד שלי יהיה ויישאר, כמו תמיד, בלתת את כולי כדי לעזור למועדון להצליח”.

קאסמירו חוגג (IMAGO)

לשדים האדומים הייתה אפשרות להאריך את חוזהו של הקשר בן ה-33, שנרכש מריאל מדריד תמורת כ-70 מיליון אירו בקיץ 2022, אך המועדון בחר שלא לממש את האופציה. במדי הקבוצה ממנצ’סטר, רשם קאסמירו 146 הופעות וכבש 21 שערים.