יום חמישי, 22.01.2026 שעה 19:43
כדורסל ישראלי

ניקוליס ודי ג'יי ברנס הורחקו לשני משחקים בפועל

אחרי הקטטה ובצל הערעור של מכבי ראשון לציון על ההתמודדות, שחקן מכבי רמת גן ושחקן הכתומים קיבלו עונשי הרחקה בנוסף לקנס על סך של 7,500 שקלים

|
די ג'יי ברנס (אורן בן חקון)
די ג'יי ברנס (אורן בן חקון)

אחרי הקטטה במשחק בין מכבי עירוני רמת גן למכבי ראשון לציון, ג'ורדן ניקוליס מרמת גן ודי ג'יי ברנס מראשון לציון הורחקו כל אחד לשני משחקים בפועל ונקנסו ב-7,500 ש”ח. זאת בדומה לבקשת תובע האיגוד: “מבקש מבית הדין לגזור על כל אחד מהשחקנים הרחקה משני משחקים בפועל לפחות, וכן קנס כספי בגובה 7,500 ש"ח”.

כזכור, בתום הקטטה שקרתה דקה וחצי לסיום, הורחקו קליל אמאד ודי ג'יי ברנס מהצד של ראשון לציון וז'ורדן ניקוליס מהצד של רמת גן, וכן ג'יי ג'יי קפלן ספג עבירה טכנית. עד אותו רגע הוליכה ראשל״צ 69:78, אלא שלאחר המהלך הזה יצאה רמת גן לריצת 0:11, כדי להוליך. אמין סטיבנס עוד כפה הארכה, אך שם רמת גן שלטה לחלוטין וניצחה את המשחק.

אתמול, הכתומים התלוננו לאיגוד הכדורסל על תוצאת המשחק מול הקבוצה של שמוליק ברנר. לטענתם, החלטות השיפוט בסיום פגעו בהגינות ובאופן שבו הוכרע המשחק.

שמוליק ברנר (רועי כפיר)שמוליק ברנר (רועי כפיר)

הערעור של מכבי ראשל”צ

בערעור מצוין כי ממצאי הוועדה המקצועית של איגוד השופטים עצמם העלו כי חלק מההחלטות שהתקבלו לא היו נכונות, לרבות באשר ליישום החוקה, לזהות המורחקים ולאופן חידוש המשחק. הכתומים סבורים כי במצטבר מדובר בפגם מהותי, החורג מגדר טעות שיפוט רגילה.

“מכבי ראשון לציון מבקשת להדגיש כי היא רוחשת כבוד מלא למוסדות איגוד הכדורסל ולמורכבות הרבה של עבודת השיפוט, וכי אין בכוונתה לערער על טעויות שיפוט שגרתיות, שהן חלק בלתי נפרד מספורט תחרותי. עם זאת, במקרים חריגים שבהם מתעורר חשש לפגיעה מהותית בהכרעה הספורטיבית, ראוי לבחון את הדברים באופן יסודי ומקצועי.

הערעור הוגש מתוך מחויבות לערכי ההגינות, השוויון והספורטיביות, ומתוך אמונה כי בירור ענייני ושקול של הטענות יחזק את אמון הציבור בליגה ובמוסדותיה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */