ניקוליס ודי ג'יי ברנס הורחקו לשני משחקים בפועל

אחרי הקטטה במשחק בין מכבי עירוני רמת גן למכבי ראשון לציון, ג'ורדן ניקוליס מרמת גן ודי ג'יי ברנס מראשון לציון הורחקו כל אחד לשני משחקים בפועל ונקנסו ב-7,500 ש”ח. זאת בדומה לבקשת תובע האיגוד: “מבקש מבית הדין לגזור על כל אחד מהשחקנים הרחקה משני משחקים בפועל לפחות, וכן קנס כספי בגובה 7,500 ש"ח”.

כזכור, בתום הקטטה שקרתה דקה וחצי לסיום, הורחקו קליל אמאד ודי ג'יי ברנס מהצד של ראשון לציון וז'ורדן ניקוליס מהצד של רמת גן, וכן ג'יי ג'יי קפלן ספג עבירה טכנית. עד אותו רגע הוליכה ראשל״צ 69:78, אלא שלאחר המהלך הזה יצאה רמת גן לריצת 0:11, כדי להוליך. אמין סטיבנס עוד כפה הארכה, אך שם רמת גן שלטה לחלוטין וניצחה את המשחק.

אתמול, הכתומים התלוננו לאיגוד הכדורסל על תוצאת המשחק מול הקבוצה של שמוליק ברנר. לטענתם, החלטות השיפוט בסיום פגעו בהגינות ובאופן שבו הוכרע המשחק.

שמוליק ברנר (רועי כפיר)

הערעור של מכבי ראשל”צ

בערעור מצוין כי ממצאי הוועדה המקצועית של איגוד השופטים עצמם העלו כי חלק מההחלטות שהתקבלו לא היו נכונות, לרבות באשר ליישום החוקה, לזהות המורחקים ולאופן חידוש המשחק. הכתומים סבורים כי במצטבר מדובר בפגם מהותי, החורג מגדר טעות שיפוט רגילה.

“מכבי ראשון לציון מבקשת להדגיש כי היא רוחשת כבוד מלא למוסדות איגוד הכדורסל ולמורכבות הרבה של עבודת השיפוט, וכי אין בכוונתה לערער על טעויות שיפוט שגרתיות, שהן חלק בלתי נפרד מספורט תחרותי. עם זאת, במקרים חריגים שבהם מתעורר חשש לפגיעה מהותית בהכרעה הספורטיבית, ראוי לבחון את הדברים באופן יסודי ומקצועי.

הערעור הוגש מתוך מחויבות לערכי ההגינות, השוויון והספורטיביות, ומתוך אמונה כי בירור ענייני ושקול של הטענות יחזק את אמון הציבור בליגה ובמוסדותיה”.