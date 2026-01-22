הפועל ת"א השלימה את ההכנות לפרטיזן בלגרד

הפועל תל אביב נמצאת בכושר נהדר, כשהיא מוליכה את טבלת היורוליג בגאון ומחר (שישי) תשלים את שבוע המשחקים הכפול, אחרי שכבר גברה 66:71 על אנדולו אפס, כשתפגוש למשחק חוץ את פרטיזן בלגרד.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, אמר לקראת ההתמודדות: “אנחנו פה במינכן למשחק נגד פרטיזן. הם ניצחו כאן נגד באיירן ולא היה להם נסיעה לעשות. יש לנו כמה פציעות יותר קטנות וכמה רציניות, אבל אנחנו מגיעים למשחק עם ריכוז רב”.

גם שחקן האדומים, ג’ונתן מוטלי, דיבר על ההכנות מהפרקט: “אנחנו מוכנים למשחק נגד פרטיזן, הם קבוצה טובה עם הרבה מאוד כישרון. אנחנו מוכנים ללכת לשם ולנצח”.

ג'ונתן מוטלי מחויך (רדאד ג'בארה)

הכושר של האדומים

הפועל ת”א כאמור פתחה את השבוע הכפול עם ניצחון גדול בסופיה על הטורקים, כשעכשיו צפוי לה משחק לא פשוט. החבורה של איטודיס כבר רשמה שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כששלושה מהם באירופה והיא הקבוצה היחידה לזכותה 16 ניצחונות העונה בתחרות היוקרתית.