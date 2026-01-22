יום חמישי, 22.01.2026 שעה 19:43
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
64%1847-197022אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
26%1982-184323אנדולו אפס20

הפועל ת"א השלימה את ההכנות לפרטיזן בלגרד

האדומים רוצים להשיג ניצחון שני בשבוע הכפול הזה, כשיפגשו מחר את הסרבים למשחק חוץ. איטודיס: "מגיעים עם ריכוז רב". מוטלי: "מוכנים ללכת לנצח"

שחקני הפועל ת
שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב נמצאת בכושר נהדר, כשהיא מוליכה את טבלת היורוליג בגאון ומחר (שישי) תשלים את שבוע המשחקים הכפול, אחרי שכבר גברה 66:71 על אנדולו אפס, כשתפגוש למשחק חוץ את פרטיזן בלגרד.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, אמר לקראת ההתמודדות: “אנחנו פה במינכן למשחק נגד פרטיזן. הם ניצחו כאן נגד באיירן ולא היה להם נסיעה לעשות. יש לנו כמה פציעות יותר קטנות וכמה רציניות, אבל אנחנו מגיעים למשחק עם ריכוז רב”.

גם שחקן האדומים, ג’ונתן מוטלי, דיבר על ההכנות מהפרקט: “אנחנו מוכנים למשחק נגד פרטיזן, הם קבוצה טובה עם הרבה מאוד כישרון. אנחנו מוכנים ללכת לשם ולנצח”.

גג'ונתן מוטלי מחויך (רדאד ג'בארה)

הכושר של האדומים

הפועל ת”א כאמור פתחה את השבוע הכפול עם ניצחון גדול בסופיה על הטורקים, כשעכשיו צפוי לה משחק לא פשוט. החבורה של איטודיס כבר רשמה שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כששלושה מהם באירופה והיא הקבוצה היחידה לזכותה 16 ניצחונות העונה בתחרות היוקרתית.

