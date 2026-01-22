משפתי, פרץ ושלושה בלמים בהרכב מכבי ת"א

מהעונה האירופית הנוכחית מכבי תל אביב כבר לא תצליח להוציא יותר מדי, בטח שלא עלייה לשלב הבא, אבל הצהובים רוצים בכל זאת לסיים אותה בטעם מתוק. החניכים של ז’רקו לאזטיץ’ יתארחו הערב (חמישי, 19:45) בגרמניה אצל פרייבורג, למשחק במסגרת המחזור ה-7 של הליגה האירופית.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, נועם בן הרוש, איתי בן חמו, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, בן לדרמן, איתמר נוי, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ודור פרץ.

הרכב פרייבורג: נואה אטובולו, פיליפ טראו, מתיאס גינטר, מקס רוזנפלדר, כריסטיאן גאנטר, מקסימיליאן אגשטיין, פטריק אוסטרגה, יאן ניקלאס בסטה, יואיטו סוזוקי, דרי שחרהאנט ואיגור מטאנוביץ’.

האלופה המכהנת להתמודדות כשהם בתקופה רעה, וגם הניצחון בדרבי והרצף הטוב יחסית בליגה לא הצליחו להוציא אותם ממנה. הצהובים רשמו הפסד כואב 4:1 למכבי חיפה במחזור האחרון, כשהם לא הצליחו לשמור על קור רוח וספגו שלושה שערים בעשר דקות. באירופה מכבי לא שיחקה מאז תחילת דצמבר, אז הפסידה בתוצאה דומה לקבוצה גרמנית אחרת, בדמות שטוטגרט החזקה.

מנגד, פרייבורג רושמת עונה אירופית טובה במיוחד, כשהיא נמצאת במקום החמישי בטבלה עם 14 נקודות, מרחק נקודה אחת בלבד מליון הראשונה. הגרמנים גברו 0:1 על זלצבורג במשחקם האחרון בזירה האירופית, כשפיליפ לינהארט כבש את שער הניצחון בדקה ה-50. בבונדסליגה הקבוצה של יוליאן שוסטר גם נאבקת בחלק העליון של הטבלה, כשהיא ממוקמת שמינית.

למכבי תל אביב, כאמור, אין כבר על מה לשחק בליגה האירופית, כשגם האופטימיים ביותר יודעים כי הסיכוי שלה לעלות לשלב הבא אפסי. לעומתה, לפרייבורג יש הרבה על הכף, כשהיא רוצה להבטיח את מקומה בשמינייה הראשונה ולהפעיל ישירות לשלב שמינית גמר המפעל.