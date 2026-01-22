יום חמישי, 22.01.2026 שעה 19:41
שונות  >> Winner השבוע

ברוב קולות: דור חוגי הוא Winner המחזור

חלוץ בית"ר, שעלה כמחליף לדקות ההכרעה וכבש צמד בתוספת הזמן מול הפועל פ"ת ששלח את קבוצתו לפסגה, עקף את קורנו, מדמון, למקין, מרדכי ושייח יוסף

|
דור חוגי, Winner המחזור (צור חלפון - גרפיקה)
דור חוגי, Winner המחזור (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-19 בליגת העל נצבע בצהוב-שחור. זאת לאחר שבית”ר ירושלים יצאה כמנצחת הגדולה בו, כשניצחה 1:3 את הפועל פתח תקווה ובזכות איבוד נקודות של הפועל באר שבע להפועל תל אביב, התייצבה בפסגת הטבלה. מי שכיכב בניצחון היה דור חוגי, אותו בחרתם ל-Winner המחזור.

החלוץ עלה מהספסל בדקה ה-83 במצב של 1:1 ונתן כמה נקודות למחשבה עבור מאמנו, ברק יצחקי, כשעד לשריקת הסיום שלח צמד נהדר לרשת של הקבוצה מפתח תקווה בדרך לשלוש נקודות חשובות במאבק האליפות וכאמור, גם אל המקום הראשון בטבלה.

עם מעל ל-30 אלף מצביעים, חוגי למעשה עקף את פייר קורנו ממכבי חיפה, עמית למקין מהפועל תל אביב, יאיר מרדכי מעירוני קריית שמונה, איליי מדמון מהפועל ירושלים ומוסטפא שייח יוסף מבני סכנין בדרך לזכייה בתואר Winner המחזור.

