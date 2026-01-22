יום חמישי, 22.01.2026 שעה 19:40
כדורגל ישראלי

רשמית: המשחק בין אשדוד לבית"ר יתקיים בי"א

המשטרה עדכנה כי "למפקד המחוז הוצגו כל היבטי הביטחון לקיום התקין של האירוע", ההתמודדות תתרחש במגרש של הדרומיים. וגם: האבטחה והדגשים לאוהדים

|
אצטדיון הי
אצטדיון הי"א (שחר גרוס)

סאגת מיקום המשחק בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים הגיעה לסיומה, המשחק יתקיים רשמית באצטדיון הי”א (ראשון, 20:15). כזכור, לפני יומיים (שלישי) במהלך הישיבה עם פיקוד מרחב לכיש, בהשתתפות נציגי המועדון, מנהל האצטדיון ונציג עיריית אשדוד, נמסר למשטרה כי כלל הגורמים יעמדו בתנאים ובדרישות שהוצבו, על מנת לאפשר את קיום המשחק כמתוכנן. בהתאם לכך, הודיעו אז במרחב לכיש כי עבודת המטה וההיערכות הביטחונית יימשכו כסדרן, במטרה להבטיח את שלום הציבור וקהל האוהדים.

משטרת ישראל המשיכה לעדכן היום: “בישיבה שהתקיימה עם פיקוד מרחב לכיש והמחוז הדרומי, בשיתוף נציגי קבוצת מ.ס אשדוד, מנהל האצטדיון ונציגי עיריית אשדוד, אושרו המשך התכניות המבצעיות לקיום משחק הכדורגל בין קבוצות מ.ס אשדוד ובית”ר ירושלים.

האישור להמשך היערכות הכוחות למשחק ניתן לאחר שהוצגו בפני מפקד המחוז, על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, כלל היבטי הביטחון והבטיחות, בהתאם לתנאים המוקדמים ודרישות המשטרה לקיומו התקין והבטוח של האירוע”.

שחקני בית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד (אורן בן חקון)

האבטחה והדגשים לאוהדים

לפי גורמי משטרה, האבטחה בהתמודדות בין הדרומיים לירושלמים תכלול מאות שוטרים וסדרנים (פרשים וכלבנים) ומעגלי בידוק נרחבים וכאלו שטרם אושרו במחוז הדרומי למשחק כדורגל.

מהמשטרה עוד נמסר: “מרחב לכיש ותחנת אשדוד ימשיכו בהכנות הנדרשות לקיום המשחק המתוכנן באצטדיון י”א באשדוד, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של הציבור וקהל האוהדים ובדגש מיוחד כי המשטרה לא תאפשר כניסת אוהדים לתוך תחומי מעגלי הבידוק ללא כרטיס וכי לא תותר עלייה לגגות בניינים סמוכים המהווים סכנה ממשית. הודעה מסודרת בדבר הפירוט המלא של ההיערכות המלאה תימסר בהמשך לציבור וקהל האוהדים”.

