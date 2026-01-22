כיוון לארבלואה? העקיצה של מוריניו אחרי ההפסד

בנפיקה לא מצליחה להתרומם כל כך מאז שהחזירה לקווים את ז’וזה מוריניו, כשאתמול (רביעי) היא רשמה הפסד 2:0 ליובנטוס במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות, מה שמותיר אותה עם תקוות מעטות לסיכויי ההעפלה שלה לשלב הבא, שכן במשחק הבא מצפה למאמן הפורטוגלי קרב רומנטי משהו, נגד קבוצתו לשעבר, ריאל מדריד.

במסיבת העיתונאים אחרי ההפסד, הודה מוריניו כי היה מאמן את יובנטוס אילו ניתנה לו ההזדמנות. עם זאת, בתשובתו שלח, כמו שהוא יודע, עקיצה לעבר כמה מהקולגות שלו: “מפתיע אותי שכמה מהמועדונים הטובים בעולם מנוהלים בידי מאמנים ללא היסטוריה”.

השאלה כוונה יותר לליגה האיטלקית. בארץ המגף כבר משערים כי זה ייתכן שהמאמן הפורטוגלי התכוון בעקיצה ששלח למחליף של אנטוניו קונטה על הספסל של אינטר – כריסטיאן קיבו.

ז'וזה מוריניו. יודע לעקוץ (IMAGO)

הקשר לבלאנקוס

עם זאת, מוריניו התייחס ל”מועדונים הטובים בעולם”, ולכן במשוואה הזאת נכנסת גם קבוצתו לשעבר, ריאל מדריד, שלאחר שפיטרה את צ’אבי אלונסו בעקבות ההפסד בגמר הסופרקופה לברצלונה, מינתה את אלברו ארבלואה חסר הניסיון לאימון הקבוצה הבוגרת.