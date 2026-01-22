יום חמישי, 22.01.2026 שעה 17:12
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2320-2016שמשון תל אביב7
2225-2916מכבי עירוני אשדוד8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1326-2016בית"ר נורדיה ירושלים16

בגלל שביתה: באקה ביקשה לדחות את המשחק

הבוקר פנה טהא ענאבוסי, יו"ר המועדון, בבקשה לקבוע את ההתמודדות מול אתא ביאליק למוצאי השבת: "תודה לשינו זוארץ ולאנשי ההתאחדות על האוזן הקשבת"

|
שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המדיה של המועדון)
שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המדיה של המועדון)

הפועל ע. באקה אל גרבייה, מליגה א’ צפון, העבירה הבוקר (חמישי) בקשה לאנשי ההתאחדות לכדורגל בדבר דחיית משחקם מול מכבי אתא ביאליק מהערב למוצאי השבת, זאת נוכח השביתה הכוללת בחברה הערבית והחמרת המצב והאווירה הכוללת במגזר זה.

“הבקשה נובעת מהיותנו חלק מהחברה הערבית, וכן מתוך רצון לנהוג באחריות וברגישות למצב הקיים, נודה להתחשבותכם בבקשתנו, ונשמח לתאם מועד חלופי כאשר התנאים יאפשרו זאת”, ציין במכתבו היו”ר של הפועל ע. באקה אל גרבייה, טהא ענאבוסי.

ל-ONE מסר טהא: “בבוקר, פנינו ליו"ר ההתאחדות לכדורגל ולוועדת הליגה והגביע, על מנת לדחות את משחקנו היום, בשל השביתה הכללית בחברה הערבית, החמרת המצב והאווירה הכללית בתקופה זו ומצאנו אוזן קשבת. ברצוני להודות לשינו זוארץ, זיו סולומון, גיא גודפרב ודפנה דבידוביץ על הרגישות והאכפתיות לנושא האלימות שגואה בחברה הערבית. מודה להם מקרב לב”.

המשחק, קרב מרתק

וההתמודדות? מדובר במשחק צמרת לוהט, בין שתי קבוצות שהמרחק ביניהן עומד על שתי נקודות בלבד. אחרי שתי תוצאות תיקו בדמות 0:0, שלומי דורה ושחקניו יחפשו לחזור למסלול הניצחונות. באקה אל גרבייה, לעומת זאת, מגיעה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ונדמה כי מוחמד עוואדי על הגל עם שחקניו. קשה להכניע את אתא ביאליק בבית, באקה עם ניצחון אחד בלבד במשחקי החוץ שלה.

המשחק נקבע למוצאי השבת (24/01) לשעה 20:00 באצטדיון טוטו עכו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */