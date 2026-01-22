יום חמישי, 22.01.2026 שעה 17:19
כדורגל ישראלי

רשמית: טוריאל חתם על חוזה חדש בהפועל ת"א

אחרי שסיכם עד סוף עונת 2028/29, האדומים הודיעו שהכוכב שעדיין בספק גדול לדרבי חתם עד סוף עונת 2028/29 במועדון: "ימשיך להוביל בשנים הבאות"

|
סתיו טוריאל (חגי מיכאלי)
סתיו טוריאל (חגי מיכאלי)

אחרי שסיכם על החוזה החדש שלו, הפועל תל אביב הודיעה רשמית כי סתיו טוריאל חתם על הארכת חוזה במועדון עד סוף עונת 2028/29. האדומים בהודעה הרשמית: “השחקן בן ה-25 ימשיך להוביל את הקבוצה בשנים הבאות, לאחר שחתם רשמית על חוזה חדש בשורות המועדון”.

בהפועל ת”א הוסיפו: “טוריאל גדל בהפועל, ולאחר שעבר מספר תחנות בקריירה, שב למועדון נעוריו בינואר 2024. בעונה החולפת הוביל את הקבוצה לחזרה לליגת העל עם 18 שערים ו-14 בישולים ובעונה הנוכחית הוא מוביל את טבלת הכובשים שלנו עם 14 שערים ו-4 בישולים בכל המסגרות”.

העונה בליגת העל סתיו טוריאל רשם 18 הופעות, בהן כבש תשעה שערים והוסיף עוד ארבעה בישולים. כזכור, הכוכב של האדומים בספק גדול לדרבי מול מכבי תל אביב בליגה שייערך ביום שני הקרוב.

סתיו טוריאל וזיו סולומוביץסתיו טוריאל וזיו סולומוביץ' (פרטי)

“הפועל ת”א זה הבית שלי, מבטיח להמשיך לתת את כל כולי”

כזכור, בעת שסיכם, טוריאל אמר: “הפועל תל אביב זה הבית שלי, אני שמח להיות חלק מתהליך החזרה שלנו למקומנו הטבעי ומבטיח להמשיך ולתת את כל כולי בכל דקה במגרש. האהבה והתמיכה שאני מקבל מרגשות אותי בכל יום מחדש - וזה רק מדרבן אותי יותר. אני מודה לאוהדים המדהימים שלנו, להנהלת המועדון, למשפחה ולסוכנים שלי, שגרמו לזה לקרות. יש לנו עוד משימות העונה - ונעמוד בהן ביחד”.

כמו כן, אז גם מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, הוסיף: “סתיו מוכיח בכל יום שהוא ראוי להוביל את הפועל תל אביב, הן על המגרש והן מחוצה לו - ואנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. אני מאחל לסתיו הצלחה רבה במשחק הערב וכמובן בשנים הבאות במדים האדומים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */