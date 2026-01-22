רשמית: טוריאל חתם על חוזה חדש בהפועל ת"א

אחרי שסיכם על החוזה החדש שלו, הפועל תל אביב הודיעה רשמית כי סתיו טוריאל חתם על הארכת חוזה במועדון עד סוף עונת 2028/29. האדומים בהודעה הרשמית: “השחקן בן ה-25 ימשיך להוביל את הקבוצה בשנים הבאות, לאחר שחתם רשמית על חוזה חדש בשורות המועדון”.

בהפועל ת”א הוסיפו: “טוריאל גדל בהפועל, ולאחר שעבר מספר תחנות בקריירה, שב למועדון נעוריו בינואר 2024. בעונה החולפת הוביל את הקבוצה לחזרה לליגת העל עם 18 שערים ו-14 בישולים ובעונה הנוכחית הוא מוביל את טבלת הכובשים שלנו עם 14 שערים ו-4 בישולים בכל המסגרות”.

העונה בליגת העל סתיו טוריאל רשם 18 הופעות, בהן כבש תשעה שערים והוסיף עוד ארבעה בישולים. כזכור, הכוכב של האדומים בספק גדול לדרבי מול מכבי תל אביב בליגה שייערך ביום שני הקרוב.

סתיו טוריאל וזיו סולומוביץ' (פרטי)

“הפועל ת”א זה הבית שלי, מבטיח להמשיך לתת את כל כולי”

כזכור, בעת שסיכם, טוריאל אמר: “הפועל תל אביב זה הבית שלי, אני שמח להיות חלק מתהליך החזרה שלנו למקומנו הטבעי ומבטיח להמשיך ולתת את כל כולי בכל דקה במגרש. האהבה והתמיכה שאני מקבל מרגשות אותי בכל יום מחדש - וזה רק מדרבן אותי יותר. אני מודה לאוהדים המדהימים שלנו, להנהלת המועדון, למשפחה ולסוכנים שלי, שגרמו לזה לקרות. יש לנו עוד משימות העונה - ונעמוד בהן ביחד”.

כמו כן, אז גם מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, הוסיף: “סתיו מוכיח בכל יום שהוא ראוי להוביל את הפועל תל אביב, הן על המגרש והן מחוצה לו - ואנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. אני מאחל לסתיו הצלחה רבה במשחק הערב וכמובן בשנים הבאות במדים האדומים”.