מאמן לבאנטה: עבד שחקן טוב לעתיד המועדון

אחרי ארבע וחצי שנים בפ.ס.וו איינדהובן וקבוצת המילואים שלה, תאי עבד עשה את המעבר לליגה גדולה, כשחתם בלבאנטה מהליגה הספרדית. שחקן הנבחרת הצעירה יקווה לעזור לקבוצה להישאר בליגה הבכירה, כשכרגע היא נמצאת במקום ה-19 בטבלה, מתחת לקו האדום. מאמן הקבוצה, לואיס קסטרו, דיבר על עבד במסיבת עיתונאים.

קסטרו ציין כי עבד הוא שחקן שהמועדון הכיר ועקב אחריו מראש. "הוא השתלב טוב מאוד," אמר המאמן. "הוא שחקן שהכרנו ובגלל הפוטנציאל שלו רצינו אותו מאוד. המועדון עשה מאמץ וכעת יש לנו הזדמנות ליהנות ממנו".

למרות המחמאות, המאמן הבהיר כי השחקן נמצא במועדון זמן קצר ויידרש לו זמן נוסף כדי להבין לעומק את דרישות הצוות המקצועי: "הוא איתנו מעט זמן, הוא זקוק לעוד קצת זמן כפי שזה נורמלי כדי להכיר את מה שאנחנו רוצים, אבל הוא מתאמן היטב".

לואיס קסטרו (IMAGO)

חלק מפרויקט העתיד

בנוגע לתהליך ההחתמה, הסביר קסטרו כי עבד נבחר בשיתוף פעולה מלא בין מחלקת הסקאוטינג לצוות האימון: "הסקאוטינג נתן לנו את השם שלו, צפינו באיך הוא משחק ובאיכויות שלו. כולנו יחד קיבלנו את ההחלטה שהוא שחקן טוב לעכשיו, ואני חושב שהוא גם טוב מאוד לעתיד המועדון".

קסטרו הדגיש כי החתמתו של עבד מתאימה לפרויקט של לבאנטה לשילוב צעירים איכותיים: "יש לנו פרויקט שבו אנחנו צריכים לצרף כמה צעירים עם איכות, והוא פרופיל שמתאים מאוד למה שאנחנו חושבים שיכול להיות העתיד".

תאי עבד (IMAGO)

המשך העבודה

בנוגע ללוחות הזמנים להשתלבותו המלאה בסגל, סיכם המאמן: "זה תלוי בהרבה דברים. אנחנו נעבוד איתו יום יום. יש לו דברים שאנחנו מאוד אוהבים, והיתרון שלו הוא שהוא כבר מכיר את הקבוצה. בשבוע הבא הוא יתאמן איתנו יותר זמן, נבחן אותו מקרוב ונראה איך הוא באימונים כדי לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר".