יום חמישי, 22.01.2026 שעה 14:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת הודיעה: ממאדי דיארה חתם בקבוצה

רכש חדש למלאבסים: לאחר עזיבתו של ג'וסלין טאבי לסנדרלנד, שחקן הכנף של אלופת מולדובה, שריף טירספול, יצטרף לכחולים ויחזק את הסגל של עומר פרץ

|
ממאדי דיארה (IMAGO)
ממאדי דיארה (IMAGO)

רכש מרשים למלאבסים: לאחר המעבר היוקרתי של ג’וסלין טאבי לסנדרלנד מהפרמייר ליג, הפועל פ”ת הודיעה היום (חמישי) כי ממאדי דיארה יצטרף לקבוצה מאלופת מולדובה שריף טירספול. שחקן הכנף יגיע בעברה חופשית עד לסיום העונה, עם אופציה להארכה לעונה נוספת.

דיארה בן ה-25, יליד מאלי, הצטרף לקאדיז הספרדית בגיל 19, ורשם שתי הופעות בליגה הראשונה בספרד, ועוד 93 הופעות בהן כבש 9 שערים בקבוצת המילואים שמשחקת בליגת השלישית. לפני שנתיים הצטרף לגיור ההונגרית, במדיה כבש 6 שערים ב-52 הופעות. בינואר שעבר עבר לשריף, במדיה כבש שני שערים ובישל חמישה נוספים ב-18 הופעות, כולל הופעות במוקדמות ליגת האלופות והליגה האירופית.

מהפועל פ”ת נמסר: "אני נרגש להתחיל פרק חדש בקריירה שלי. שמעתי רבות על המועדון ועל הקהל הנהדר שלו, ואני מגיע כדי לעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה".

