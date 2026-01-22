חיפה, ב"ש וההכנות לדרבי: ההרכבים לליגת העל

המחזור ה-20 בליגת העל ייצא לדרך כבר מחר (שישי) כשהפועל ירושלים והפועל פתח תקווה תיפגשנה ב-15:00. מכבי חיפה תנסה לנקום במכבי נתניה על ההפסד 3:2 בסיבוב הקודם בסמי עופר, שהוביל לפיטורי דייגו פלורס, מכבי תל אביב והפועל תל אביב בדרבי ענק בליגה ביום שני, הפועל באר שבע רוצה להתאושש מול עירוני קריית שמונה ובית"ר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום הנהדר שלה מול מ.ס אשדוד.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל ירושלים - הפועל פתח תקווה (שישי, 14:00)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, דוד דומג'וני (נועם מלמוד), אופק נדיר, איליי מדמון, ג'ון אוטמאו, ינאי דיסטנפלד (נדים ורסאנה), מתן חוזז, אוהד אלמגור (גיא בדש), מרקו רקוניאץ'.

ייעדרו: עומר אגבדיש ואוראל באייה (פצועים), אווקה אשטה (מורחק).

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, נדב נידם (תומר אלטמן), רועי דוד, ג׳יימס אדניי, צ׳פיוקה סונגה, קליי, שביט מזל (מארק קוסטה).

בספק: תומר אלטמן (פציעה).

ייעדרו: עידן כהן, שחר רוזן, יונתן כהן (פציעות), בוני אמיאן (צהובים).

מתן חוזז (אורן בן חקון)

מכבי נתניה - מכבי חיפה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, עמית כהן (רותם קלר), עזיז אוואטארה, ג׳וניור דיומאנדה, מאור לוי, עוז בילו, הרי טבארש, ווילסון האריס (לוקאס פאראיזו).

בספק: מקסים פלקושצ׳נקו (פציעה).

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, שון גולדברג, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג'י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: דולב חזיזה, אלעד אמיר, פדראו, ג’ורג’ה יובאנוביץ' וליאור קאסה.

גיא מלמד חוגג (רדאד ג'בארה)

עירוני טבריה - בני סכנין (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל (מחמד אוסמן), דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

ייעדר: גיא חדידה (קרע בשריר הירך האחורי).

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מוסטפא שייח יוסף, קדג’ו אנים, ג’בייר בושנאק וארתור מריניאן.

ייעדר: יוהאן נאזי (פצוע).

עדן שמיר עם מוסטפא שייח יוסף (עמרי שטיין)

הפועל חיפה - מכבי בני ריינה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: ניב אנטמן, סאנה גומז, איוואן קריצ’אק, ג'ורג' דיבה, דור מלול, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רג’יס אנדו וג’בון איסט.

ייעדר: בנג’מין מצ’יני (פצוע).

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, מור ברמי, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, אווסו קוואבנה, אלקסה פייץ', עיליי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי וזה טורבו.

רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע - עירוני קריית שמונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של הפועל באר שבע: ניב אליאסי (אופיר מרציאנו), גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: הלדר לופס, סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעות).

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שהאין, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינז, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה (עלי מוסא).

איגור זלאטנוביץ' ואור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)

מ.ס אשדוד - בית"ר ירושלים (ראשון, 20:15)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, חמודי עאמר, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, איליי טמם, עמנואל אג'יי, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: טום בן זקן ואדיר לוי (פציעות).

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, בוריס אינו, ירין לוי, דור מיכה (עדי יונה), עומר אצילי, ירדן שועה, ג’ונבוסקו קאלו (טימוטי מוזי).

אביאל זרגרי מחוץ לסגל עקב עזיבתו לרומניה.

ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)

מכבי תל אביב - הפועל תל אביב (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: הקבוצה משחקת היום באירופה, יפורסם בהמשך.

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו (שחר פיבן), זיו מורגן, שיקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין (סתיו טוריאל), לויזוס לויזו, רוי קורין ודניאל דאפה (אנס מחאמיד).



ייעדרו: שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו, עומרי אלטמן (פציעות).

בספק: שחר פיבן וסתיו טוריאל.