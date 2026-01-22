מג'די חלאילי: היו כבר 2 קבוצות שהתעניינו בענאן

ענאן חלאילי הוא אחד הליגיונרים הבכירים של הכדורגל הישראלי כיום. שחקן הכנף השלים 90 דקות אתמול (רביעי) בהפסד 2:0 של קבוצתו, אוניון סן ז’ילואז, לבאיירן מינכן באלינץ ארנה. אביו, מג’די חלאילי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

היית במשחק של ענאן, איך אתה מסכם?

”היה לענאן משחק מצוין, הוא היה צריך לעצור את לואיס דיאז בקו ודיאז לא עבר אותו פעם אחת. בפן הקבוצתי הם הפסידו וזה היה צפוי, אבל זה מינימלי להפסיד 2:0 לבאיירן מינכן”.

אז יצאת מרוצה מאוד?

”מאוד. גם בחלק ההתקפי הוא יצר שניים שלושה מצבי הבקעה, דקה 40 נתן חץ מצד לצד ושם את החלוץ מול שוער. הוא עושה את ההתקדמות שלו, הוא מרוצה מעצמו ואני מקווה שימשיך ככה”.

ענאן חלאילי ולואיס דיאס (IMAGO)

הנתונים שלו אתמול מרשימים מול באיירן מינכן. הוא עשה את הקפיצה כבר לעבר השחקנים הכי טובים שיש?

”זה כבר כמה משחקים שהוא טוב ומתקדם. הוא שומר על יציבות. מול קבוצת טופ הוא אפילו מפתיע אותי כל פעם מחדש שהוא נמצא ברמות האלה”.

קיבלתם הצעות?

”אני לא מתעסק בזה. יש לו סוכן”.

אבל אתה יודע מה קורה לפני הסוכן לפעמים.

”אם הייתי בארץ הייתי יודע הכל אבל אנחנו לא רוצים לפעול בפזיזות, רוצים קבוצה שבאמת תרצה אותו ותיתן לו לשחק”.

בחלון ההעברות הנוכחי?

”היו בחלון הזה שתי קבוצות שהתעניינו, אבל לא בכל מחיר”.

ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)

יסיים עונה בבלגיה?

”לפי דעתי כן. לא צריך לעשות מעבר תחת לחץ. אנחנו רוצים שילך למקום מסודר לכמה שנים, ובקיץ זה עדיף מאשר בינואר”.

ענאן אמר שחלום שלו להגיע לליברפול. זה יתגשם?

”לליגה אני מאמין שכן, אבל לליברפול עוד לא, הוא עוד לא שם”.

מה תג המחיר שלו?

”מדברים על 20 מיליון. אני מאמין שגם קצת פחות לא תעצור עסקה באמת רצינית”.

מה עם איאד?

”הילד בן 19 משחק בליגת העל, שחקן הרכב. אי אפשר לבקש יותר, הוא ימשיך לעבוד קשה ויתקדם”.

איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

יישאר בריינה עד סוף העונה?

”מאמין שכן”.

אתה מלווה את ענאן בחו"ל?

”בטח, אני איתו פה בבלגיה”.

מה אתה מוסיף לו?

”הרבה מאוד שיחות, בסוף אני לא רק אבא שלו, אלא גם הדמות המקצועית שלו. הוא מאמין בדברים שאני אומר לו ולוקח אותם לתשומת ליבו. הוא זוכר את הדברים שאני אומר לו”.

מסתכל עליך תוך כדי משחק?

”הוא כבר מכיר את השריקות שלי בעל פה”.