גיא הרמן חתם בבני ריינה, גד עמוס בדרך לעזוב

בני ריינה ממשיכה להתחזק. נועלת טבלת ליגת העל הודיעה היום (חמישי) על החתמתו של גיא הרמן. השוער בן ה-25, פתח את העונה כשוער השני של הפועל פתח תקווה.

הוא גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה ובשלושת העונות הקודמות לבש את מדיה של הפועל חדרה בליגת העל. לפני כן, עמד בין הקורות של אדומים אשדוד מהליגה הלאומית. היום הרמן כבר הספיק לערוך את אימון הבכורה שלו.

עם החתמתו של הרמן, נראה כי נסללת דרכו של השוער הוותיק, גד עמוס, החוצה. כזכור, עמוס ביקש להשתחרר מיידית ובמועדון ביקשו שיחכה עד שיימצא שוער אחר. עם הגעתו של הרמן וכאשר ברור שליאור גליקליך יהיה השוער הראשון, עמוס יחפש קבוצה אחרת כדי לשחק בה.

בתוך כך, ריינה מתכוננת לקראת משחק הליגה החשוב מול הפועל חיפה בידיעה שהפסד בסמי עופר עלול להביא לסיום החלומות והרצונות לשרוד העונה בליגת העל. לריינה 9 נקודות פחות ממ.ס אשדוד שמעל הקו האדום, מה שמעצים את תחושת הכישלון השנה בקבוצה.