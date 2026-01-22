יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

גיא הרמן חתם בבני ריינה, גד עמוס בדרך לעזוב

השוער, שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה ושיחק בשנים האחרונות בהפועל חדרה, מצטרף לנועלת הטבלה. בקשת השוער הוותיק להשתחרר צפויה להיענות בחיוב

|
גיא הרמן (אורן בן חקון)
גיא הרמן (אורן בן חקון)

בני ריינה ממשיכה להתחזק. נועלת טבלת ליגת העל הודיעה היום (חמישי) על החתמתו של גיא הרמן. השוער בן ה-25, פתח את העונה כשוער השני של הפועל פתח תקווה.

הוא גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה ובשלושת העונות הקודמות לבש את מדיה של הפועל חדרה בליגת העל. לפני כן, עמד בין הקורות של אדומים אשדוד מהליגה הלאומית. היום הרמן כבר הספיק לערוך את אימון הבכורה שלו.

עם החתמתו של הרמן, נראה כי נסללת דרכו של השוער הוותיק, גד עמוס, החוצה. כזכור, עמוס ביקש להשתחרר מיידית ובמועדון ביקשו שיחכה עד שיימצא שוער אחר. עם הגעתו של הרמן וכאשר ברור שליאור גליקליך יהיה השוער הראשון, עמוס יחפש קבוצה אחרת כדי לשחק בה.

בתוך כך, ריינה מתכוננת לקראת משחק הליגה החשוב מול הפועל חיפה בידיעה שהפסד בסמי עופר עלול להביא לסיום החלומות והרצונות לשרוד העונה בליגת העל. לריינה 9 נקודות פחות ממ.ס אשדוד שמעל הקו האדום, מה שמעצים את תחושת הכישלון השנה בקבוצה.

