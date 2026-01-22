הנבחרת תארח בקפריסין, נזק של 400 אלף ש"ח

נבחרת ישראל בכדורסל ממשיכה להתמודד עם מציאות מורכבת במיוחד. בצל חוסר השקט האזורי ואי הוודאות לגבי ההתפתחויות הביטחוניות מול איראן, הנבחרת תאלץ להמשיך ולנדוד למשחקי בית בנכר. ההחלטה שהתקבלה היא לקיים את החלון הקרוב של מוקדמות אליפות העולם כולו על אדמת קפריסין, מה שמביא עמו צרות מקצועיות וכלכליות כאחד.

הנבחרת תקיים את "משחק הבית" שלה מול קפריסין ב-27 בפברואר בלימסול, כאשר ב-1 במרץ ייערך המשחק השני מול אותה יריבה שאותו תארח הנבחרת הקפריסאית באופן רשמי. באיגוד הכדורסל החליטו שלא לפנות לפיב"א בבקשה להחזיר את הביתיות לישראל, זאת לאור המצב הרגיש וההבנה כי הסיכויים לכך קלושים.

בור תקציבי של מאות אלפי שקלים

מעבר לאובדן הביתיות והיעדר הקהל הדוחף, הבעיה הגדולה המעסיקה את ראשי האיגוד היא המשמעות הכלכלית הכבדה. השהות בת השבוע בקפריסין צפויה לעלות לאיגוד הכדורסל סכום המוערך בלמעלה מ-400 אלף שקלים.

באיגוד מתוסכלים מהעובדה שכל הנטל הכספי נופל על כתפיהם, כאשר נכון לעכשיו המדינה אינה משתתפת במימון העלויות החריגות שנכפו על הנבחרת בעקבות המלחמה. מדובר בהוצאה משמעותית המכבידה על התקציב השוטף, וזאת עוד לפני שעסקו בסוגיות המקצועיות.

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

כאב הראש של הסגלים: מכבי והפועל ת"א

הצרה המקצועית הגדולה ביותר של הצוות המקצועי נוגעת לזמינות שחקני היורוליג והמפעלים האירופיים של שתי הגדולות מתל אביב. לוח המשחקים יוצר התנגשות ישירה ובעייתית מאוד עבור הנבחרת הלאומית.

מכבי תל אביב צפויה לשחק ב-26 בפברואר במשחק חוץ קשה מול מונאקו. באיגוד מבינים היטב כי הסיכוי לקבל את רומן סורקין למשחק הנבחרת שייערך יממה לאחר מכן הוא אפסי. כעת ינסו בנבחרת להבין על אילו שחקנים אחרים הצהובים יסכימו לוותר לטובת המשימה הלאומית.

במקביל קיימת אי ודאות גם לגזרת הפועל תל אביב שמשחקת באותו הערב. באיגוד בונים על כך שהאדומים יסכימו לשחרר את תומר גינת וים מדר. ההערכה היא כי מאחר ושני השחקנים אינם נספרים באופן משמעותי ברוטציה של הקבוצה במסגרת האירופית ומקבלים דקות מועטות, הקבוצה תיאות לשחררם למשחקי הנבחרת.

רומן סורקין (חגי מיכאלי)

חלון קריטי להמשך הדרך

אם המשחק מול קפריסין היה נערך בישראל, ההתנהלות מול הקבוצות הייתה פשוטה הרבה יותר, אך המרחק והלוגיסטיקה מסבכים את התמונה. באיגוד ובנבחרת מתכוונים לעקוב במהלך החודש הקרוב אחר דקות המשחק ומעמדם של השחקנים, ורק לאחר מכן יבצעו פנייה רשמית ומסודרת לשתי הקבוצות.

בנבחרת מגדירים את חלון המשחקים הקרוב כקריטי ביותר. שני הניצחונות מול קפריסין הם בגדר חובה כדי להשאיר לנבחרת סיכוי ריאלי להעפיל לאליפות העולם, וכל תוצאה אחרת עלולה לסבך את הקמפיין באופן בלתי הפיך.