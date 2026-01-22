סיום: פרנצווארוש - פנאתינייקוס 1:1

המחזור השביעי והלפני אחרון של הליגה האירופית נערך בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד גבי קניקובסקי ופרנצווארוש מארחים את פנאתינייקוס ומקווים להשיג את הנקודות שיבססו אותם בין שמונה הקבוצות הראשונות. במקביל, בראגה מארחת את נוטינגהאם פורסט למשחק חם, ורומא את שטוטגרט למפגש מרתק לא פחות.

פרנצווארוש – פנאתינייקוס 1:1

עם קמפיין אדיר של ארבעה ניצחונות לצד שתי תוצאות תיקו, ההונגרים מקווים לאסוף שלוש נקודות נוספות מול הקבוצה היוונית, שנעצרה במחזור הקודם ב-0:0 עם ויקטוריה פלזן, אך יודעת שניצחון יפתח מחדש את המאבק על הכרטיס הישיר לשמינית הגמר.

קרב קשה בין ההונגרים ליוונים (IMAGO)

דקה 62, שער! פרנצוורוש עלתה ל-0:1: יוסוף הניגרי מנצל את הטעות של פאו ומדייק מהנקודה הלבנה.

יוסוף כובש (IMAGO)

דקה 86, שער! פנאתינייקוס השוותה ל1:1: שער נהדר של אנאס זערורי עם בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה שהכניעה את שוער המארחת.

בראגה – נוטינגהאם 0:1

הפורטוגלים שנמצאים במקום השביעי בטבלה יודעים שהם תלויים רק בעצמם על מנת להבטיח את הכרטיס הישיר לשמינית הגמר ולדלג על הפלייאוף, האנגלים בצד השני נמצאים שתי נקודות מתחתיהם וזקוקים לניצחון על מנת להימנע משלב הפלייאוף ולהשתחל לשמונה הראשונות.

מחצית ראשונה חסרת שערים (IMAGO)

דקה 53, נוטינגהאם פורסט החמיצה פנדל! עבירה של גברי מרטינז בתוך הרחבה זיכתה את פורסט בכדור עונשין מ-11 מטרים, אך מורגן גיבס-ווייט החמיץ מול לוקאס הורניסק.

גיבס ווייט בועט (IMAGO)

גיבס ווייט מתוסכל (IMAGO)

דקה 54, שער! בראגה עלתה ל-0:1: התקפה לאחר החמצת הפנדל של פורסט הפורטוגלים הענישו מהצד השני. הכדור הגיע אל צדו הימני של ההתקפה וכדור הרוחב פגש את ראיין ייטס שכבש לשער הלא נכון.

שחקני בראגה חוגגים (IMAGO)

רומא – שטוטגרט 0:2

קרב מרתק בין התשיעית לעשירית בטבלה, כאשר שתי הקבוצות נמצאות עם מאזן זהה של ארבעה ניצחונות לצד שני הפסדים, ושתיהן מחזיקות ברצף של שלושה ניצחונות רצופים במפעל. הגרמנים עשו זאת עם ניצחונות על פיינורד, גו אהד איגלס והאחרון על מכבי ת”א, האיטלקים גברו על ריינג’רס, מיטיולן וסלטיק. כעת שתיהן מחפשות את הניצחון שידביק אותן לשמינייה הראשונה.

דקה 40, שער! רומא עלתה ל-0:1: מהלך מרשים של האורחת, כדור עומק נפלא של מתיאס סולה מצא את ניקולו פיסילי בתוך הרחבה, האיטלקי לא התבלבל מול השוער וכבש עם סיומת חדה לרשת העליונה.

ניקולו פיסילי בזמן הבעיטה(IMAGO)

ניקולו פיסילי חוגג(IMAGO)

תוצאות נוספות:

סלטה ויגו – ליל 0:2

דינמו זאגרב – סטיאווה בוקרשט 1:2

ניס – גו אהד איגלס 0:3

ריינג’רס – לודוגורץ 0:1

זלצבורג – באזל 1:3

אוטרכט – גנק 0:0