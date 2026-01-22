"לעולם לא יהיה 100% הצלחה בתפיסת אבוקות"

לא הספקנו להסדיר את הנשימה מהדרבי האחרון, וכבר אנחנו מקבלים אחד נוסף. ביום שני הקרוב מכבי ת”א והפועל ת”א יפגשו בשנית ובמשטרה כבר מתחילים את ההכנות לקראת המשחק הנפיץ. רב פקד מיכאל כשר, סגן מפקד תחנת בת ים במשטרה, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היה את האוהד שנתפס על הברחת אבוקות. קיצרו לו את העונש ל-120 ימים בלבד הרחקה מהמגרשים. איך אתה רואה את האירוע?

”אנחנו כמשטרת ישראל נפעל ונעשה הכל על מנת לצמצמם את התופעה הזו ממגרשי הכדורגל. אנחנו מביאים את החשודים לבית המשפט והשופטים מקבלים את ההחלטות שלהם. אני יכול לומר שזו החלטה מקלה לטעמי, הדבר הזה היה יכול לפוצץ גם מטוס. אבל אנחנו נעשה את המיטב כדי לעצור את החשודים ולהביא אותם לדין”.

אבל יש בעיה אם בית המשפט לא מבין את החומרה.

”אנחנו מקיימים תהליכים, אנחנו אומרים שנדרש שופט שמבין את ההשלכות והסיכונים ומתאים למקרים האלה”.

אבוקות אדומות (דוברות המשטרה)

מדוע אתם אוסרים שימוש במנואלה?

”ראינו את מופע הפירוטכניקה בדרבי, כמות המעצרים שביצענו הייתה רבה. המנואלה יכולה להביא לסכנת בעירה”.

כל עוד האוהדים ישתמשו בפירוטכניקה לא יהיו דגלי פריסה וכו’?

”במשחק מתוח כזה, שיש מודיעין, אנחנו רוצים לשמור על שלום הציבור ולא להביא לסכנה כזו או אחרת. אז אנחנו מצמצמים את הסכנות לאוהדים”.

כמה אוהדים עצרתם ביציע של מכבי על פירוטכניקה לפני שבוע?

”אני יודע שנעצר חשוב אחד ולא הוגש כתב אישום. הוא נעצר בשירותים. במשחק הזה ספציפית לא הצלחנו לזהות. אני מחלק את זה לשניים. הראשון זה הדגל שיכול להתלקח, והדבר השני זה אוהדים ששרפו את הדברים האלה כדי להשתמש בפירוטכניקה”.

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)

בלומפילד האצטדיון היחיד בארץ שלא מאשרים בו שימוש במנואלה, למרות שיש אבוקות גם בטדי, סמי עופר וטרנר.

”אנחנו אישרנו במשחקים שלא היה מודיעין קונקרטי. אנחנו פועלים בהתאם למודיעין שיש לנו ואני מזכיר שכן אישרנו במשחקים קודמים. בדרבי היו שתי מנואלות”.

בדרבי עשיתם מארב לאוהד של מכבי בשירותים, תיעדתם הכל. האם עכשיו תעשו חיפוש מדוקדק בתאי שירותים וכו’? איך מכניסים כמות כזו של אבוקות? יש פה כישלון, עם כל המאבטחים והכוחות.

”כישלון זה מנקודת מבט. לעולם לא יהיה כנראה 100 אחוז הצלחה כל עוד זה לא יגיע ממקום של הסברה ומה זה יכול לגרום. קבוצות עומדות לדין משמעתי בגלל קומץ קטן ובסוף רק הסברה יכולה להביא למאה אחוזי הצלחה, מעבר לזה אנחנו נמשיך לפעול כמו שאנחנו פועלים, 100 אחוז יהיה רק שתהיה הבנה מוחלטת שזה אסור, מסוכן וגם פוגע בקבוצות”.