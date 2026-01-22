יום חמישי, 22.01.2026 שעה 14:50
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

2 שיאי ישראל חדשים נקבעו ב-300 מטר משוכות

גל נתנאל ואיתי עוזיאל קבעו זמנים מרשימים במיוחד, גם במקצה הגברים וגם בנשים, בתחרות שהתקיימה באצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף: "זה רק קצה הקרחון"

|
איתי עוזיאל לאחר שבירת השיא (באדיבות איגוד האתלטיקה)
שני שיאי ישראל בערב אחד ובאותו מקצוע. סבב 3 שהתקיים אמש (רביעי) באצטדיון הדר יוסף הביא עימו בשורות טובות מהמשוכות כששני אתלטים קבעו שיאים חדשים ורשמיים באותו המקצוע, מקצה אחר מקצה, והמאמנים של השניים, האחים בן ואדם יעקובי, רשמו הישג משפחתי מרגש. 

תחילה הייתה זו, גל נתנאל מאגודת מכבי ראשון לציון קבעה שיא ישראלי חדש בריצת 300 מ׳ משוכות לבוגרות, U23 ו-U20 בתוצאה של 42.31 שניות. גל בת ה-19, חניכתו של בן יעקובי, שיפרה את שיאה של נועה לוי לבוגרות משנת 2023 שהיה 42.49 שניות. כמו כן, את שיאה האישי ב-U23 שהיה 42.66 שניות מהשנה שעברה. 

במקצה של הגברים, איתי עוזיאל מאגודת מכבי ת״א קבע שיא ישראלי חדש ב-300 מ׳ משוכות לקדטים בתוצאה של 38.43 שניות. איתי בן ה-17, הוא חניכו של אדם יעקובי שעדיין גם אתלט בעצמו, שיפר את השיא הראשון שעשה מאמנו כאתלט בשנת 2015 ועמד על 38.47 שניות. עבור יעקובי זה שיא ראשון גם כמאמן כך שעוזיאל הצעיר עשה סגירת מעגל מרגשת עבור מאמנו. 

“זה רק קצה הקרחון ממה שעוד נראה מהאתלטים שלנו”

בן יעקובי, מאמנה של גל נתנאל סיכם את הערב המרגש: ״השיא והיכולת של גל היו מעל המצופה בשלב זה, גל פספסה המון אימונים בעקובת הגיוס שלה לצה״ל מה שפגע בהכנות לתחרויות חורף, אך למרות זאת נשארה מחייבות, מקצועית וחזקה. המטרה השנה היא אליפות עולם לנוער באורגון ארה״ב, ויש לנו עוד הרבה על מה לעבוד”.

האח הגדול התייחס גם לאחיו הצעיר אדם: ״אדם אח שלי מאמן צעיר ומבטיח. ההישג אתמול זה רק קצה הקרחון ממה שעוד נראה מהאתלטים שלו. כבר בשנה השנייה שלו כמאמן הביא את האתלט שלו למצב שהוא שובר את השיא ישראלי שלו עצמו מראה כמה הוא נחוש לדחוף את האתלטים שלו קדימה. אנחנו עושים המון שיתופי פעולה על מנת לקדם את הדור הצעיר בעולם באתלטיקה להיות הטובים ביותר״.

איתי עוזיאל (באדיבות איגוד האתלטיקה)איתי עוזיאל (באדיבות איגוד האתלטיקה)

גם אדם יעקובי התייחס לשיא של חניכו וההישג המשפחתי: ״אני מאוד גאה באיתי. הוא הראה יכולת מצוינת, בגרות וריכוז ברגע הנכון. השיא הזה הוא צעד חשוב קדימה, אבל מבחינתנו זו רק תחנה בדרך, ויש לנו עוד דרך ארוכה ומלאה בעבודה לאורך העונה הקרובה. זה ששנינו, אני ובן, הובלנו באותו ערב אתלט ואתלטית לשבירת שיאי ישראל זה רגע מיוחד ומרגש מאוד. כיף לראות עבודה יומיומית, והתמדה משתלמים, ועוד יותר כיף לחלוק את זה יחד כמשפחה וכמאמנים״.

