יום חמישי, 22.01.2026 שעה 20:40
יום חמישי, 22/01/2026, 19:45אצטדיון אירופה פארקהליגה האירופית - מחזור 7
מכבי ת"א
מחצית
0 0
שופט: מוחמד אל חכים
פרייבורג
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36
מערכת ONE | 22/01/2026 19:45
הרכבים וציונים
 
 
דור פרץ (IMAGO)
דור פרץ (IMAGO)

מהעונה האירופית הנוכחית מכבי תל אביב כבר לא תצליח להוציא יותר מדי, בטח שלא עלייה לשלב הבא, אבל הצהובים רוצים בכל זאת לסיים אותה בטעם מתוק. החניכים של ז’רקו לאזטיץ’ מתארחים בשעה זו בגרמניה אצל פרייבורג, למשחק במסגרת המחזור ה-7 של הליגה האירופית.

התל אביבים מגיעים להתמודדות כשהם בתקופה רעה, וגם הניצחון בדרבי והרצף הטוב יחסית בליגה לא הצליחו להוציא אותם ממנה. הצהובים רשמו הפסד כואב 4:1 למכבי חיפה במחזור האחרון, כשהם לא הצליחו לשמור על קור רוח וספגו שלושה שערים בעשר דקות. באירופה מכבי לא שיחקה מאז תחילת דצמבר, אז הפסידה בתוצאה דומה לקבוצה גרמנית אחרת, בדמות שטוטגרט החזקה.

מנגד, פרייבורג רושמת עונה אירופית טובה במיוחד, כשהיא נמצאת במקום החמישי בטבלה עם 14 נקודות, מרחק נקודה אחת בלבד מליון הראשונה. הגרמנים גברו 0:1 על זלצבורג במשחקם האחרון בזירה האירופית, כשפיליפ לינהארט כבש את שער הניצחון בדקה ה-50. בבונדסליגה הקבוצה של יוליאן שוסטר גם נאבקת בחלק העליון של הטבלה, כשהיא ממוקמת שמינית.

למכבי תל אביב, כאמור, אין כבר על מה לשחק בליגה האירופית, כשגם האופטימיים ביותר יודעים כי הסיכוי שלה לעלות לשלב הבא אפסי. לעומתה, לפרייבורג יש הרבה על הכף, כשהיא רוצה להבטיח את מקומה בשמינייה הראשונה ולהפעיל ישירות לשלב שמינית גמר המפעל. 

מחצית ראשונה
  • '45+3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. קרן עלתה טוב לרחבה, סייד אבו פרחי נגח נהדר, אך השוער הצליח להציל
נועם בן הרוש עם הכדור (IMAGO)נועם בן הרוש עם הכדור (IMAGO)
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • בן לדרמן ראה את הצהוב הראשון במשחק
  • '37
  • החמצה
  • זה היה הכי מסוכן עד כה. כדור עלה לתוך הרחבה, רז שלמה איבד שיווי משקל ומטנוביץ' הצליח להשתלט, אך משפתי נפתח נהדר מקרוב והצליח להדוף
  • '26
  • החמצה
  • קרן עלתה מצד שמאל, כשהכדור מצא את ראשו של מקסימיליאן אגשטיין, אך האחרון נגח אחורה לידיו של משפתי
רוי רביבו נאבק (IMAGO)רוי רביבו נאבק (IMAGO)
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לפרייבורג. טעות חמורה בהגנה של מכבי ת"א והכדור הגיע לאיגור מטנוביץ', שבעט חלש לידיים של רועי משפתי
  • '15
  • אחר
  • שתי הקבוצות היו עדיין בשלב הגישושים, כשהן לא הצליחו לייצר מצבים רציניים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוהדי מכבי תל אביב בפרייבורג (IMAGO)אוהדי מכבי תל אביב בפרייבורג (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו