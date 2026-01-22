שנה 3 ברצף: ריאל מדריד המועדון המרוויח בעולם

בנוסף לשם, ליוקרה, ולשאיפה לזלול תארים כמה שרק אפשר, ריאל מדריד הוא מועדון שיכול להוות מודל לחיקוי גם מבחינה פיננסית וכלכלית. כפי שפרסמו במגזין ‘דלויט’, זו השנה השלישית ברציפות בה הבלאנקוס רושמים את ההכנסות הגבוהות ביותר שנרשמו לקבוצת כדורגל.

בראשות פלורנטינו פרס, המועדון ייצר בעונת 2024/25 1.161 מיליארד אירו, שהם יותר מ-115 מיליון אירו שנכנסו לקופת המועדון בשנה שלפני כן. למרות שלא הצליחה לזכות באף תואר משמעותי, הקבוצה מבירת ספרד מוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, כאשר הכספים שנכנסו לקופת המועדון הגיעו בעיקר מהפעלת הסנטיאגו ברנבאו שלאחר השיפוץ, ההכנסות מגביע העולם למועדונים, שיפור מכירות המרצ’נדייז וכמובן ליגת האלופות.

הקבוצה היחידה שמתקרבת לבלאנקוס וממוקמת במקום השני ברשימה זו היא ברצלונה, עם פער של כמעט 200 מיליון אירו והכנסות של 974.8 מיליון אירו בעונת 2023/24, כאשר הספרדית האחרונה שנכנסה ל-20 הראשונות היא אתלטיקו מדריד במקום ה-13.

את המקום השלישי והרביעי תופסות באיירן מינכן ופאריס סן ז’רמן בהתאמה, כשלאחר מכן גם האנגליות נכנסות לתמונה עם נציגות בריטית מכובדת ביותר של לא פחות מ-9 קבוצות ב-20 הראשונות.

הרשימה המלאה (במיליוני אירו):

ריאל מדריד – 1.161 מיליארד אירו

ברצלונה – 974.8 מיליון אירו

באיירן מינכן – 860.6

פ.ס.ז’ – 837

ליברפול – 836.1

מנצ’סטר סיטי – 829.3

ארסנל – 821.7

מנצ’סטר יונייטד – 793.1

טוטנהאם – 672.6

צ’לסי – 584.1

אינטר – 537.5

דורטמונד – 531.3

אתלטיקו מדריד – 454.5

אסטון וילה – 450.2

מילאן – 410.4

יובנטוס – 401.7

ניוקאסל – 398.4

שטוטגרט – 296.3

בנפיקה ליסבון – 283.4

ווסטהאם – 276