4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"בעלי מכבי צריכים לפתור את הבעיות או לשחרר"

אלי דריקס דיבר ב"שיחת היום" על הצהובים בכדורסל ("שינוי? צריך מישהו שיביא הרבה כסף") ובכדורגל: "לא מופתע שגולדהאר עדיין לא פיטר את לאזטיץ'"

|
בכירי מכבי ת
בכירי מכבי ת"א (ספי מגריזו - מכבי ת"א)

אחרי התבוסה 4:1 למכבי חיפה, מכבי ת”א חוזרת לאירופה ותתארח ב-19:45 אצל פרייבורג בליגה האירופית. הצהובים הגיעו בסגל חסר והם יקוו לעבור את המשחק בשלום רגע לפני עוד דרבי מול הפועל ת”א שיגיע כבר ביום שני. כוכב העבר של מכבי ת”א, אלי דריקס, התייחס למשחק, לעונה שעוברת על הקבוצה וגם לצהובים בכדורסל, בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המצב של מכבי ת”א?
“מכבי ת”א נמצאת בסיטואציה לא פשוטה, הייתה אמורה להיאבק על אליפות. היום מול פרייבורג בסגל חסר יהיה לא פשוט”.

מפתיע אותך שמיץ’ גולדהאר לא שינה את עמדת המאמן?
”לא. גם אם יש בעיה והבינו שיש עם המאמן בעיה, מועדון אוהב לקבל החלטות בסוף העונה. אני מניח שבמכבי יש דיונים על מה לעשות. הרי להביא מאמן באמצע עונה זה פחות אידיאלי, מכבי תרצה להביא מאמן לשנתיים-שלוש ומבחינתה אם המצב לא קטסטרופה, אולי כדאי לסיים את העונה ואז לקבל את ההחלטות”.

זז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

מאז התבוסה לבית”ר, מכבי עומדת בליגה על 50 אחוזי הצלחה.
”מכבי לא ביכולת טובה מאוד, אבל השאלה מה נכון למכבי. מיץ’ אוהב לקחת בד”כ מאמן שבא מבחוץ, ולהביא אותו באמצע עונה זה בעייתי. בעבר כשהבינו שיש בעיה עם העמדה הזו הביאו מישהו מתוך המערכת, אם זה יקרה השנה יביאו מישהו מבפנים, ואז יחפשו מאמן למכבי ת”א”.

לשים את דן רומן זה הפתרון?
”זה לא הפתרון. מכבי ת”א עדיין מאמינה בלאזטיץ’. אם תשלח את לאזטיץ’, איזה מאמן יכול להיכנס לנעליים שלו לקראת השנים הבאות?”.

“נצא מנקודת הנחה שמכבי רוצה מאמן. עומר פרץ יכול לחתום לשנתיים וחצי עכשיו? בלי לפגוע, מכבי ת”א זה מועדון עם הרבה יותר לחץ מהפועל פתח תקווה ובד”כ רוצים מאמן יותר מנוסה. עומר פרץ מאוד מוכשר, אבל תראה מה קרה לברק יצחקי כשקיבל את התפקיד הזה במכבי. יש הרבה שיקולים של מועדון שצריך לקחת לפני החלטה כזו”.

עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)

גולדהאר החליף הרבה מאמנים באמצע העונה.
”ברוב המקרים הוא מינה אנשים מהמערכת. היו מקרים שהוא הביא מבחוץ. כנראה שכרגע הם חושבים שהשינוי עדיין לא נחוץ”.

לגבי קבוצת הכדורסל, אתה מכיר את הבעלים וההתנהלות. איך אתה רואה את מה שקורה שם?
”מכבי ת”א עד 2020 התנהלה בצורה מאוד יציבה, לפני הקורונה והמלחמה. ברגע שנכנסנו לעידן החדש, ההכנסות ירדו בצורה דרסטית מסביבות ה-90 מיליון שקלים. מכבי זה מועדון גדול ויש להם בעיות מסוימות, התחילו את העונה לא טוב, אבל זה מועדון יציב וחזק, עם אנשים שעשו המון למען הקבוצה. אני רואה את ההפגנות למשפחת פדרמן, שתרמה רבות למכבי, ואני לא אוהב את זה. זה לא הוגן העליהום עליהם”.

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד פדרמן (חגי מיכאלי)המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד פדרמן (חגי מיכאלי)

אתה חושב אולי שצריך לשנות את הרכב הבעלים? אולי מישהו עם יותר כסף?
”מההיכרות שלי עם האנשים במועדון, יש אנשים עם יכולות שם. אחת הבעיות זה לאו דווקא הכסף, אלא מערכת היחסים בין בעלי המניות, זה הסיפור”.

אז אולי הגיע הזמן לשינוי.
”בשביל שינוי צריך מישהו שיביא הרבה כסף, ושהם יהיו מוכנים לשחרר”.

כמה אתה מעריך את השווי של הקבוצה?
”קשה לומר, ראיתי מישהו שמוכן להשקיע 150 מיליון דולר. אני לא רוצה לנקוב בסכומים, אבל אם יש מועדון בארץ שיש לו מוניטין בינלאומי, זה מכבי ת”א. היחסים בין בעלי המניות הם לא אידיאלים והם צריכים לפתור את הבעיות”.

