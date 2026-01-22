יום חמישי, 22.01.2026 שעה 14:35
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"כקבוצה חיפה הטובה בארץ, לפי שחקנים לא"

פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, ב"שיחת היום": "בכר עשה דבר גדול מעונות האליפויות". ניסן קניאס: "בכר ישב בבית אחרי העונה שעברה וחזר רעב"

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

ההתחלה של ברק בכר בקדנציה הזו במכבי חיפה לא הלכה חלק, בעיקר הודות לסגל הלא מאוזן שנבנה בקיץ, אבל לאחרונה זה מתחבר והגיע לשיא ב-1:4 על מכבי ת”א. הירוקים סופרים כבר שני ניצחונות רצופים וחמישה בששת המשחקים האחרונים, ובשבת (15:00) הם יפגשו את האקס רוני לוי. פרשני רדיו חיפה, ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ, התייחס למשחק ולרכש של חיפה.

ניסן קניאס, איך מכבי חיפה מגיעה למשחק מול מכבי נתניה?
”באנרגיות מצוינות, במומנטום טוב. רוני לוי מאמן טקטיקן מהטובים שיש בכדורגל והוא יודע להכין קבוצות למשחקים ברמה גבוהה. מול 7,000 צופים של מכבי חיפה בשבת בצהריים, אני בטוח שרוני ישחק יותר טקטי מאיך ששיחק נגד סכנין, אבל לחיפה יש יותר עומק, אני בטוח גם שסדריק דון יוסיף”.

סדריק יפתח?
”מיכאל אוחנה לא יכול להחזיק יותר מ-55 דקות משחק. ברק צריך להחליט האם אוחנה יסיים את המשחק ויעזור לנצח, או שדון יעלה מהספסל”.

סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)

איציק אהרונוביץ, מה אתה חושב?
“יש למכבי חיפה הרכב טוב שרץ, הרכב קומקפטי, אני לא חושב שצריך לעשות שום שינוי. בסוף קני סייף הכי טקטי במכבי חיפה ועושה את העבודה, גורה מצוין, החוכמה של מלמד גדולה, אגבה פנטסטי. אפשר לתת להרכב הזה לשחק, אין שום סיבה לשנות, הם גם משחקים מול המאמן הכי טקטי בשנים האחרונות.”.

אהרונוביץ: “נחמד לשמוע שמעבירים עליי ביקורות והכל סבבה ונהדר. כשאני כותב טור אני כותב טור על משחק. כשאני מדבר עם בכר ושומע מה הוא אומר אז אני מבטל אותו וגם מבטל אותו קשות. אני פרשן כדורגל וזה התפקיד שלי, כשנתתי מחמאות הכל היה בסדר. אני אשם שכל משחק מכבי חיפה נראית גרוע? אני אשם שמכבי חיפה ספגה בדרבי חמישייה?”

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

קניאס: “באמת בכר בעונה שעברה עשה עונה רעה. אין פה משהו אישי, אולי הדרבי שיהיה אות קלון למכבי חיפה ולברק בכר לכל החיים. אבל בסוף זה מעשה את בכר מחדש. ישב בבית וחזר רעב, יכול להיות שהדבר הזה עשה לו טובה, נתן ריסטרט למערכת וברק חזר בצורה כמו שכולם מכירים אותו, ואין לי ספק שבעונה הבאה נרוץ לאליפות”.

אהרונוביץ: “בכר העונה הזאת עושה יותר מכל העונות של האליפויות. אין לו כוכבים, אין לו סגל, והוא בנה קבוצה קבוצתית, כקבוצה היא הכי טובה בישראל, כשחקנים בודדים לא”.

קניאס: “היה דילאי גדול מאוד של ברק כשהגיע ולקח לו ארבעה משחקים להתניע את הקבוצה, ובעצם ארבעת המשחקים האלו הוציאו את מכבי חיפה מעונת האליפות”.

