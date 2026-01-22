למרות ההפסד אמש (רביעי) 2:0 של אוניון סן ז'ילואז באליאנץ ארנה, ענאן חלאילי יצא מהמשחק עם מחמאות רבות על תפקודו. באתר הבלגי HLN, ציינו כי "חלאילי הצטיין למרות ההפסד במינכן". בכתבה נכתב כי "חלאילי היה הניצוץ של סן ז'ילואז בערב קשה" וכי הוא "הראה חוצפה חיובית והיה השחקן היחיד במערך שהצליח לערער את אלפונסו דייויס".

עוד הוסיפו כי "כדור הרוחב שלו בדקה ה-20 היה צריך להסתיים בשער, אך מנואל נוייר הזכיר למה הוא עדיין מהטובים בעולם". באתר הסטטיסטיקה הבינלאומי WhoScored, העניקו לישראלי את הציון 7.4, הגבוה ביותר מבין כל שחקני קבוצתו. בניתוח הנתונים באתר צוין כי חלאילי רשם נתון הגנתי של 8 תיקולים מוצלחים - הכי הרבה על המגרש משתי הקבוצות, במה שהעיד על המחויבות הטקטית שלו באגף ימין מול ההתקפות של הבווארים.

“הוכיח שהוא שייך לרמות הללו”

ב-FOX Sports, הוגדר חלאילי כאחד מ"מובילי הקבוצה" בהתמודדות. באתר ציינו כי הוא היה השחקן הפעיל ביותר בניהול המשחק של הבלגים באגף ימין והיה אחראי לייצור מצבי הבקעה מסוכנים, כולל מהלך בדקה ה-86 שבו "סידר הזדמנות גדולה למוחמד פוסייני שהחמיץ".

ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)

התקשורת הבלגית סיכמה את הופעתו של חלאילי כשחקן ש"הוכיח שהוא שייך לרמות הללו", כאשר ב-HLN חתמו את הביקורת בכך שהופעה כזו מול באיירן מינכן "מעלה את תג המחיר שלו לקראת הקיץ הקרוב".