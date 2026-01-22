פרשת טראמפ תגרום להחרמת המונדיאל?

חמישה חודשים בלבד לפני פתיחת מונדיאל 2026, בפיפ״א מתחילים לגלות דאגה אמיתית מחזית לא צפויה שעלולה לטלטל את אירוע הכדורגל הגדול בעולם. הטורניר שייערך בארה״ב, קנדה ומקסיקו ויכלול לראשונה 48 נבחרות, עומד במוקד סערה פוליטית מתפתחת - עם איום ממשי על השתתפותן של נבחרות אירופיות בכירות.

במרכז הסיפור עומד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהצית מתיחות בינלאומית בעקבות הצהרותיו בנוגע לרצון לספח את גרינלנד לארה״ב, בטענה ל״ביטחון לאומי״. הדברים עוררו זעם בדנמרק, באיחוד האירופי ובנאט״ו, והובילו להסלמה דיפלומטית רחבה.

מי שהעלה את רף הלחץ על פיפ״א היה הפוליטיקאי הגרמני, יורגן הארדט, חבר המפלגה הנוצרית-דמוקרטית ומקורב לקנצלר פרידריך מרץ. בראיון לעיתון הגרמני ‘בילד’ הוא לא פסל תרחיש קיצוני במיוחד: “ביטול או חרם על הטורניר יישקלו רק כמוצא אחרון, אם זה מה שיגרום לנשיא טראמפ לחשב מסלול מחדש בנושא גרינלנד”.

דונלד טראמפ וג'אני אינפנטינו (IMAGO)

האיום הגרמני אינו סמלי בלבד. גרמניה, אלופת עולם ארבע פעמים (1954, 1974, 1990 ו־2014), היא אחת הנבחרות המשפיעות והאטרקטיביות ביותר בכדורגל העולמי. היעדרות שלה מהמונדיאל עלולה לגרום לפגיעה כלכלית עצומה בפיפ״א ובמדינות המארחות, ולפתוח פתח לגל חרמות רחב יותר.

המתיחות אינה נעצרת בכדורגל. ממשל טראמפ כבר הטיל מכסים של 10% על שמונה מדינות אירופיות, בהן גרמניה, צרפת ודנמרק, בשל התנגדותן לתוכנית הסיפוח. בתוך ארה״ב עצמה נרשמות מחאות, פשיטות הגירה ומתיחות פנימית, אך במקביל נמשכות ההכנות לאירוח חגיגת הכדורגל הגדולה של הקיץ.

מי שהצית דיון פומבי נוסף הוא פירס מורגן, הנחשב לידיד אישי של טראמפ. למרות הקשר ביניהם, מורגן הציע ברשתות החברתיות רעיון נפיץ במיוחד: השעיית השתתפותן של נבחרות כמו אנגליה, צרפת, ספרד, גרמניה, איטליה והולנד. “היעדרות של שמונה מתוך עשר הפייבוריטיות יכולה לעורר עניין אמיתי”, כתב באמירה שנתפסה יותר כפרובוקציה, אך עוררה הדים רבים.

שחקני נבחרת גרמניה (רויטרס)

הרעיון של חרם אינו חדש, ובשבועות האחרונים נשמעו רמיזות דומות גם מצד דמויות בכירות בכדורגל הגרמני ומאמנים ותיקים בזירה הבינלאומית. בשלב זה הכול עדיין בגדר ספקולציה, אך אם האיומים יהפכו למעשים, פיפ״א, בראשות ג’אני אינפנטינו, תעמוד בפני דילמה חסרת תקדים.

הכדור עדיין במגרש הפוליטי. אך אם ברלין תחליט לממש את האיום - מונדיאל 2026 עלול לאבד כמה מהכוכבים הגדולים שלו עוד לפני שריקת הפתיחה.