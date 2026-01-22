קרב הטיטאנים? הפועל הרצליה תארח את רמה"ש

המחזור ה-17 בליגה א' דרום נוחת עלינו ובגדול. כבר הערב (חמישי) יתקיים לו המפגש שיפתח אץ המחזור, כשמ.כ ירמיהו חולון תארח את המוליכה, מכבי קריית גת. יתר המשחקים, שבעה במספר, יתקיימו מחר. במוקד: הפועל הרצליה שתפגוש את הפועל ניר רמת השרון. מעבר לכך, הפועל מרמורק תתמודד מול הפועל אזור ומכבי עירוני אשדוד תארח את מ.כ כפר סבא.

מ.כ. ירמיהו חולון – מכבי קריית גת (הערב, חולון חדש, 16:45)

הקבוצה הכי לא צפויה תפגוש את המוליכה, שקשה מאוד להבקיע נגדה במשחקי החוץ שלה. שחקניו של רומן זולו ספגו רק שני שערים(!) מתוך 12 סך הכל העונה בחוץ. חולון ידועה כקבוצה עיקשת ובממוצע, בשנים הארונות, מוציאה יותר תוצאות תיקו מאשר ניצחונות או הפסדים. קריית גת תצטרך להיות זהירה מאוד מול המקומיים, שכבר עשו צרות לאלו מהצמרת הגבוהה.

שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ כפר סבא (שישי, הסינתטיקו באשדוד, 13:00)

קרב בין שתי קבוצות אוהדים. בסיבוב הקודם, באצטדיון לויטה, כפר סבא עשתה כל שעלה על רוחה והיא השיגה ניצחון עם 0:3 ענק לעיניי הקהל הססגוני שלה. גם הפעם, אפשר לומר זאת בזהירות, יחסי הכוחות ברורים. רוי מליקה צפוי לשחק מול האקסית, אותה עזב ממש לא מזמן וכפר סבא חייבת לצאת לדרך חדשה כי המצב לא מזהיר. באשדוד? מחכים לבוא היום של פירוק העמותה.

גל שלהבת וקהל מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

הפועל הרצליה – הפועל ניר רמת השרון (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:30)

מפגש מסקרן בין שתי קבוצות שהתחזקו לאחרונה, בין אם בעמדת המאמן ובין אם בשחקני שדה איכותיים. כ-12 דקות מפרידות בין גרונדמן לאצטדיון טוטו הרצליה, שיארח הקבוצות. המקומיים התחזקו בדני רוזנבליט, יובל פרידמן, רועי גוטליב ואגם חנן. רמת השרון, לעומת זאת, קיבלה את עומרי בן הרוש, שחקן ההגנה של הפועל כפר שלם, ממנה הושאל.

בן הרוש הוא לא השחקן היחיד שהגיע לרמת השרון, שמנסה לצאת מהבוץ אליו נקלעה נוכח הבעיות הכלכליות שהשאירו ראשי המועדון הקודמים. בקבוצה דרוכים, הרי הם רק שתי נקודות מעל הקו האדום ושלוש נקודות מתחת להפועל הרצליה, שכבשה רק שמונה שערים (מתוך 19 סה"כ) במשחקי הבית שלה. רמת השרון בחוץ? ניצחון בודד וארבע נקודות לעת עתה.

שחקני הפועל הרצליה (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי יבנה (שישי, עמק הארזים 2 ירושלים, 12:15)

מ.ס דימונה – שמשון תל אביב (שישי, דימונה, 12:30)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ צעירי טירה (שישי, 'נינו' קריית מלאכי, 12:30)

בית"ר יבנה – מ.כ ירושלים (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:35)

הפועל מרמורק – הפועל אזור (שישי, וייסגל סינתטי רחובות, 13:15)