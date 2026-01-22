יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:03
 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2320-2016שמשון תל אביב7
2225-2916מכבי עירוני אשדוד8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1326-2016בית"ר נורדיה ירושלים16

הפועל טירת הכרמל תנסה לבלום את אחי נצרת

המחזור ה-17 בליגה א' צפון: הקבוצה שמתחת לקו האדום תקווה להפתיע את המוליכה. טירה וגל ברשאן רוצים להיצמד למקום הראשון, רגע לפני מפגש עם נצרת

|
שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)
שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

סופ"ש של כדורגל לפנינו. המחזור ה-17 בליגה א' צפון ייצא לדרך כבר הערב (חמישי), כאשר מכבי אתא ביאליק תארח באצטדיון עכו את הפועל באקה אל גרבייה (19:00). חמישה משחקים יתקיימו מחר (שישי) וצמד משחקים יינעלו המחזור במוצאי השבת. במוקד: טירת הכרמל מול אחי נצרת, בית שאן מול כרמיאל, מוסמוס מול טמרה וטירה במפגש עם אום אל פאחם.

מכבי אתא ביאליק – הפועל באקה אל גרבייה (הערב, אצטדיון טוטו עכו, 19:00)

משחק צמרת לוהט, בין שתי קבוצות שהמרחק ביניהן עומד על שתי נקודות בלבד. אחרי שתי תוצאות תיקו בדמות 0:0, שלומי דורה ושחקניו יחפשו לחזור למסלול הניצחונות. באקה אל גרבייה, לעומת זאת, מגיעה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ונדמה כי מוחמד עוואדי על הגל עם שחקניו. קשה להכניע את אתא ביאליק בבית, בעוד באקה עם ניצחון אחד בלבד במשחקי החוץ שלה.

שחקני מכבי אתא ביאליק (שחר גרוס)שחקני מכבי אתא ביאליק (שחר גרוס)

הפועל טירת הכרמל – מכבי אחי נצרת (שישי, טירת הכרמל, 12:40)

משחק קצוות בין הקבוצה מתחת לקו האדום לזו המוליכה הטבלה. טירת הכרמל בין שתי קבוצות ליגה שהבקיעו הכי מעט שערים וספגו הכי הרבה. אחי נצרת הבקיעה הכי הרבה וספגה הכי מעט. החבר'ה של שימי פרץ מגיעים להתמודדות לאחר 1:1 חשוב מול צעירי אום אל פאחם. טירת הכרמל תצטרך להפתיע את עצמה ואת יריבתה, מול ארבעה שערי חוץ בלבד לאחי נצרת.

שחקני מכבי אחי נצרת (חגשחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – צעירי אום אל פאחם (מוצ"ש, טירה, 20:00)

משחק שהוא מעבר לשלוש נקודות, לפחות מבחינתה של מ.ס טירה, שנמצאת במרחק נגיעה מהמקום הראשון, בוודאי שבשבוע הבא היא פוגשת את מכבי אחי נצרת לקרב צמרת מסקרן. עד לרגע ההוא, צריכה טירה תחילה לחלוף על פני צעירי אום אל פאחם, שדי מדשדשת בתקופה האחרונה וכבר נמצאת לה במקום השביעי, הרחק מהצמרת.

גל ברשאן, מאמן מ.ס טירה, ציין בפני ONE, לאחר הניצחון באמצע השבוע על מכבי נוג'ידאת (משחק השלמה): "כמובן כל משחק ניתן הכל, הכי קל ליפול במשחק השלמה באמצע שבוע אבל לשמחתי השחקנים הבינו את חשיבות המשחק. אני פחות מסתכל על הטבלה כרגע מבחינת מיקום, חשוב שנייצר המשכיות מבחינת וצבירת נקודות. טירה מתחילת השנה הייתה הקבוצה האטרקטיבית ביותר מבחינת הבקעת שערים, לפעמים צריך רענון מסוים בסגל ולשמחתי סלים עמאש הצטרף אלינו והעיר את כל הקבוצה מחדש ואני מקווה שנדע להמשיך".

"הפסדנו משחק לפני זה, קבוצה בכלל לא קלה נצטרך לדעת להביא את עצמינו מבכל הבחינות בשביל לצלוח את המשחק הזה בבית. יכול להיות משחק מעניין מאוד נגד אחי אבל כרגע זה רחוק, צעירי אום אל פחם לנגד עינינו ונצטרך לדעת לעבור את המשחק הזה בהצלחה", סיכם ברשאן בדבריו על מה שהיה ומה שעתיד לבוא.

מ.ס טירה (באדיבות המועדון)מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – מכבי נוג'ידאת (שישי, מגדל העמק, 13:00)

הפועל בית שאן – הפועל עירוני כרמיאל (שישי, בית שאן, 13:00)

הפועל עירוני עראבה – מכבי נווה שאנן (שישי, אצטדיון דוחא סכנין, 13:15)

הפועל אום אל פאחם – עירוני נשר (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 13:20)

הפועל בני מוסמוס – מ.כ צעירי טמרה (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:00)

