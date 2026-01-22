מה היחסים ב-Winner להפתעה של מכבי ת"א?

יום חמישי הגיע, ואיתו מגוון רחב של משחקים בשלל הענפים, כשמוקד הליגה האירופית בכדורגל והיורוליג. מכבי ת”א תתארח אצל פרייבורג ב-19:45 ותקווה להפתיע בסגל חסר, מכבי ת”א בכדורסל תארח את פנאתינייקוס ועתמאן למשחק לוהט וליל תצא למשחק חוץ מול סלטה ויגו בקרב על השלב הבא באירופית.

מכבי ת”א יוצאת בסגל חסר למשחק חוץ קשה במיוחד מול פרייבורג בליגה האירופית, כשהיא בעמדת נחיתות מובהקת. דבר זה משתקף גם ביחסים, כשניצחון צהוב מקבל יחס של פי 10.50, בעוד שלוש נקודות של הגרמנים עומדות על פי 1.10. חלקות נקודות בין הקבוצות מקבל יחס של פי 5.80.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

ביורוליג, מכבי ת”א תארח ב-21:05 ביד אליהו את פנאיתינייקוס ומאמנה הטורקי, ארגין עתמאן, למשחק רותח במיוחד. ניצחון של היוונים בעד נקודה או ניצחון של החבורה של עודד קטש מקבל יחס של פי 1.75, בעוד ניצחון של פאו במעל נקודה מקבל יחס של 1.85.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

סלטה ויגו וליל ייפגשו ב-22:00 במסגרת הליגה האירופית, כשהמשחק אמור להיות דיי שוויוני. ניצחון של הספרדים עומד על יחס של 2.15, בעוד שלוש נקודות צרפתיות מקבלות יחס יחסית דומה, של פי 2.65. תיקו בתום 90 הדקות מקבל יחס של פי 3.05.