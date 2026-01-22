יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:03
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
64%1847-197022אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
26%1982-184323אנדולו אפס20

מה היחסים ב-Winner להפתעה של מכבי ת"א?

הצהובים ישחקו ב-19:45 מול פרייבורג כשהם מגיעים בעמדת נחיתות מובהקת, וניצחון שלהם מקבל יחס של פי 10.50. וגם: מכבי ת"א בכדורסל נגד פנאתינייקוס

|
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

יום חמישי הגיע, ואיתו מגוון רחב של משחקים בשלל הענפים, כשמוקד הליגה האירופית בכדורגל והיורוליג. מכבי ת”א תתארח אצל פרייבורג ב-19:45 ותקווה להפתיע בסגל חסר, מכבי ת”א בכדורסל תארח את פנאתינייקוס ועתמאן למשחק לוהט וליל תצא למשחק חוץ מול סלטה ויגו בקרב על השלב הבא באירופית.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי ת”א יוצאת בסגל חסר למשחק חוץ קשה במיוחד מול פרייבורג בליגה האירופית, כשהיא בעמדת נחיתות מובהקת. דבר זה משתקף גם ביחסים, כשניצחון צהוב מקבל יחס של פי 10.50, בעוד שלוש נקודות של הגרמנים עומדות על פי 1.10. חלקות נקודות בין הקבוצות מקבל יחס של פי 5.80.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

ביורוליג, מכבי ת”א תארח ב-21:05 ביד אליהו את פנאיתינייקוס ומאמנה הטורקי, ארגין עתמאן, למשחק רותח במיוחד. ניצחון של היוונים בעד נקודה או ניצחון של החבורה של עודד קטש מקבל יחס של פי 1.75, בעוד ניצחון של פאו במעל נקודה מקבל יחס של 1.85.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

סלטה ויגו וליל ייפגשו ב-22:00 במסגרת הליגה האירופית, כשהמשחק אמור להיות דיי שוויוני. ניצחון של הספרדים עומד על יחס של 2.15, בעוד שלוש נקודות צרפתיות מקבלות יחס יחסית דומה, של פי 2.65. תיקו בתום 90 הדקות מקבל יחס של פי 3.05.

