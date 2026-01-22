הפועל ירושלים והפועל ת"א ייפגשו ב-8 לפברואר

נקבעו מועדי המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל. את המחזור יפתח המשחק בין עירוני נס ציונה למכבי ראשון לציון ביום שישי, 6 לפברואר, ב-13:00. הפועל חולון ובני הרצליה ייפגשו למשחק נהדר ביום שבת, 7 לפברואר, ב-19:10 באולם היובל.

המשחק המרכזי בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב (שייפגשו עוד לפני כן במסגרת גביע המדינה) יתקיים בהיכל הפיס ארנה ביום ראשון, 8 לפברואר, ב-20:55. באותו היום, הפועל העמק תארח את מכבי רמת גן ב-18:30 בהיכל חיים אוחיון ועירוני קריית אתא תארח ב-19:00 את הפועל באר שבע/דימונה באולם רמז.

ביום שני, 9 לפברואר, הפועל גליל עליון תארח ב-18:35 את אליצור נתניה באולם בכפר בלום, בעוד מאוחר יותר, ב-20:55, מכבי תל אביב תנעל את המחזור כשתתארח אצל מכבי רעננה באולם המטרווסט.