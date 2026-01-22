הכוכב החם של ברצלונה הוא לא מי שחשבתם

בשלהי דצמבר, בא פרמין לופס לביקור בעיירת הולדתו אל קאמפייו הקטנטנה, אי שם במחוז הואלבה, במרחק כ-90 קילומטרים מסביליה. שם הוא העניק ראיון לאיבן סן אנטוניו, כתב העיתון ‘ספורט’ שהרחיק מזרחה על מנת לשוחח עם הקשר שעשה קפיצת מדרגה משמעותית מאוד במהלך 2025 בהדרכתו של האנזי פליק.

"הגשמתי את החלומות", אמר בפשטות פרמין. הוא אמנם ממש לא קטלוני, אבל אהד את ברצלונה מאז שהוא זוכר את עצמו. גם כאשר למד באקדמיה של בטיס, המטרה הייתה להגיע בבוא העת לקאמפ נואו. הוא עשה את זה הרבה יותר מוקדם מהמתוכנן כאשר קיבל הזמנה להצטרף ללה מאסיה בגיל 13, ומאז השאיפה הפכה ממשית הרבה יותר. והנה לכם בשנה החולפת היה פרמין שותף לזכייה באליפות ובגביע המלך, כחלק אינטגרלי מהרוטציה.

"התבגרתי במהלך השנה הזו. אני עדיין צעיר, ועדיין יש הרבה חוויות לפניי, אבל הייתי צריך להתחזק מנטלית. דברים קורים כל כך מהר. לפעמים אני שוכב במיטה וחושב: ‘וואו, רק לא מזמן שיחקתי בהשאלה בלינארס, ועכשיו אני משחק בסגל הראשון וזוכה בתארים’. למדתי המון בשנה הזו. 2025 הייתה מצוינת. אני מקווה ששנת 2026 תהיה דומה או טובה יותר", סיפר הבחור בן ה-22.

פרמין לופס בעונה שעברה (La Liga)

ובכן, נכון לעכשיו היא בהחלט טובה יותר. ינואר הנוכחי הוא החודש האיכותי והפורה ביותר בקריירה של פרמין עד כה, והוא מתחיל לבסס את עצמו לא רק כקשר רב גוני ויעיל שניתן להשתמש בו בכל פינה במידת הצורך, אלא ככוכב של ממש. הוא עושה את ההבדל, מכריע את המשחקים, מספק נתונים ברי השוואה לגיבורים המובילים של בארסה. כבודם של ראפיניה, פדרי ולאמין ימאל במקומם מונח, אבל פרמין מתחיל להתקרב אליהם מבחינת המעמד בעיני האוהדים. כיום כמעט מצפים ממנו לרגעי קסם בכל יום נתון, והוא נוטה לעמוד בציפיות האלה.

קחו, למשל, את המשחק הראשון של השנה. הדרבי באצטדיונה של אספניול היה קשה מאוד עבור בארסה, והתוכים היו מסוכנים יותר. במובן מסוים, הגיע למארחת לנצח, אבל היא פספסה את הההזדמנויות שלה, ואז בא פרמין. הוא עלה כמחליף במקומו של מרקוס רשפורד במחצית, ואיתו המשחק של בלאוגרנה זרם טוב יותר. בדקה ה-84, הינדס פרמין את המהלך המבריק, פרץ דרך המרכז, משך תשומת לב של שלושה שחקני אספניול, וסיפק מסירת זהב לדני אולמו שנותר חופשי ומאושר משמאל. אולמו סובב לחיבורים, וברצלונה חגגה ניצחון. הוא הובטח סופית כאשר פרמין דהר מימין, קירקס שוב את העורף של אספניול והעביר כדור רוחב לרוברט לבנדובסקי. 0:2 משני בישולים של הקשר.

אז נסעה ברצלונה לסופר קופה, ובחצי הגמר מול בילבאו הבמה הייתה של פרמין. יש לומר שהבישול הראשון, לפראן טורס, היה מקרי למדי, הייתה זו בעיטה שלא התלבשה, והכדור הגיע איכשהו לחלוץ. אבל מה זה משנה? הביטחון העצמי רק עלה, ופרמין הכפיל מיד את התוצאה בזכות התגנבות מצוינת נוספת לרחבה. עוד כמה דקות חלפו, והוא היה חתום גם על המסירה לרוני ברדג'י, שהבקיע באדיבותו הגדולה של השוער אונאי סימון. ראפיניה היה הכוכב המרכזי של הערב עם צמד אחרי ההפסקה, אבל פרמין עשה את שלו בניצחון 0:5, ומקומו בקלאסיקו בגמר ממש לא הוטל בספק.

פרמין לופס והאנזי פליק (IMAGO)

שם, במסגרת הנקמה בריאל מדריד על ההפסד בליגה בו היה פרמין השחקן המצטיין של הבלאוגרנה והבקיע את שער השיוויון הזמני, הוא שוב היה במיטבו. הוא היה זה ששלח כדור חכם לכיוונו של ראפיניה שכבש את השער הראשון, ולפיכך רשם בישול פרטי חמישי בינואר. לפני שנה, היה הסופר קופה התואר הראשון בקריירה של פרמין כשחקן ברצלונה, אבל אז הוא צפה בגמר מהספסל. הפעם הוא היה אחד הכוכבים הבולטים, והתואר הראשון של 2026 הרגיש מתוק הרבה יותר מבחינתו.

ואז הגיע גם הבישול השישי של ינואר במשחק הגביע הקשה במגרשה של סנטאנדר שמובילה את הליגה השנייה. בארסה הגיעה להתמודדות מותשת אחרי הטיסה לסופר קופה, אך בניגוד לריאל מדריד שהודחה באלבסטה, מצאה את הדרך להמשיך הלאה. זה לא ממש הלך עד שפליק שלח למערכה את פרמין כמחליף, והקשר סיפק מיד אסיסט נוסף לפראן טורס, במסירת עומק ששברה את מלכודת הנבדל. איך שלא תסתכלו על זה, השנה רק הלכה והשתבחה עבורו.

ההפסד לריאל סוסיאדד ביום ראשון הרס את המאזן המושלם ואף קטע רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות, אבל אתמול הייתה לבארסה משימה חשובה מאוד. היה ידוע כי ניצחונות על סלביה פראג וקופנהאגן בשני המחזורים האחרונים בשלב הליגה של ליגת האלופות יסללו את דרכה ל-8 הראשונות בטבלה כדי להימנע מסיבוב מיותר. על הנייר זה אמור להיות חלק יחסית, אך העסק בבירת צ'כיה הסתבך בגלל ספיגת שער מוקדם. פרמין היה שם כדי לתקן. הוא השווה בבעיטה מזווית קשה למדי, ואז השלים צמד בבעיטה יפה ומסוגננת מחוץ לרחבה. החבורה של פליק ניצחה 2:4, ולפרמין יש מעורבות ישירה בתשעה שערים בינואר, והחודש ממש עוד לא נגמר. מפגשים מול אוביידו, קופנהאגן ואלצ'ה יתקיימו עד סופו, כך שלפרמין תהיה הזדמנות לשדרג את מאזנו עוד יותר.

פרמין לופס (IMAGO)

בסך הכל, השורה הסטטיסטית שלו עומדת כבר עכשיו על 10 שערים ו-10 בישולים בכל המסגרות. דאבל דאבל כשאנחנו עוד באמצע העונה. בליגת האלופות, הוא הכובש המצטיין של הבלאוגרנה עם חמישה שערים, אם כי הם הושגו בשני משחקים בלבד: צמד אתמול ושלושער לרשת אולימפיאקוס באוקטובר. זה עולה על התרומה המצטברת שלו בשתי העונות הקודמות, ויש יסוד סביר להניח שלפרמין יהיה תפקיד מרכזי בניסיונה של בארסה להניף את הגביע האירופי הנכסף.

בעונה שעברה זה נגמר בהדחה הדרמטית בחצי הגמר מול אינטר, אז נכנס פרמין כמחליף בשני המשחקים. "זה כאב מאוד. היינו במרחק נגיעה מהגמר. אני מקווה שב-2026 נוכל להגיע לשם ולנצח. זה החלום של כולנו", הוא אמר בראיון לסיכום השנה שעברה. יש עוד דרך ארוכה עד אז, אבל אתמול עזר פרמין לעשות צעד נוסף לקראתה על תקן הפליימייקר. בתפקיד הזה באה הניידות שלו לידי ביטוי טוב במיוחד, והוא אף מסייע מאוד להגנה בהפעלת הלחץ. "המאמן מבקש ממני לשחק באינטנסיביות", הוא מספר, ואין הרבה שחקנים שעושים את זה טוב ממנו.

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

כיום, במבט לאחור, נראים הדיווחים על מעבר אפשרי לצ'לסי בשלהי אוגוסט מגוחכים במיוחד. הכחולים הגישו הצעה רשמית על סך כ-40 מיליון אירו, וייתכן שהיו מוכנים לשלם אף יותר עבור השחקן שהוגדר כגיבוי איכותי לקול פאלמר. ההנהלה לא פסלה את הרעיון על הסף, אבל פרמין כן. אחרי התלבטות מסוימת, הוא החליט ללכת עם הלב. השדרוג בשכר לא פיתה אותו מספיק, והמעבר לפרמייר ליג לא קסם לו. הוא רואה את עצמו בברצלונה עד סוף הקריירה אם הדבר יתאפשר, ובקצב הנוכחי הוא בדרך להיות אחד המנהיגים החיוניים ביותר של המועדון בדור הזה. המסע שלו רק מתחיל.