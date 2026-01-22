רוזניור הרגיע לגבי הפציעה של קול פאלמר

צ’לסי המשיכה במומנטום שלה אמש (רביעי) עם 0:1 על פאפוס הקפריסאית בליגת האלופות ללא קול פאלמר. המאמן ליאם רוזניור חשף לפני המשחק כי הכוכב סובל ממתיחות בירך, ולכן לא נכלל בסגל. “קול הרגיש קצת עומס בירך. זה לא משהו רציני והוא אמור להיות כשיר למשחק ביום ראשון”, אמר רוזניור, כשהוא מתייחס למפגש מול קריסטל פאלאס. בצ’לסי מבהירים כי מדובר במשנה זהירות בלבד, כחלק מניהול עומסים בתקופה עמוסה במיוחד.

בצ’לסי ממשיכים לעקוב אחרי מצבו של פאלמר, שעובר עונה לא פשוטה מבחינה פיזית. הוא החמיץ כבר 12 משחקים בגלל פציעה במפשעה ובהמשך שבר אצבע ברגל. כעת, הוא מקווה להתגבר גם על המתיחות בירך ולחזור לרצף משחקים, גם כדי לבסס את מעמדו בצ’לסי וגם כדי לשמור על סיכוייו לזימון לנבחרת אנגליה, שם התחרות על עמדת הפליימייקר לקראת המונדיאל קשה מתמיד.

בהיעדרו של פאלמר, אנצו פרננדס תופקד בעמדת ה-10, כשפדרו נטו ואלחנדרו גארנאצ’ו פתחו באגפים. הבלוז שלטו בכדור, אך נתקלו בחומה קפריסאית מאורגנת במערך 5-4-1, שסירבה להישבר. צ’לסי אף הרגישה מקופחת בדקה ה-17, כששער נגיחה של פרננדס נפסל בטענה לדחיפה גבולית במיוחד.

שחקני צ'לסי בסיום (IMAGO)

רגע המפנה בניצחון

הרגע ששינה את האנרגיה הגיע במחצית השנייה עם עלייתו של אסטבאו בן ה-18, שזכה לתשואות רמות מהקהל והכניס הרבה יצירתיות למשחק ההתקפה. העומס נמשך, הקרנות נערמו, ובדקה ה־78 זה סוף סוף השתלם: בכדור הקרן ה-14 של צ’לסי, פדרו נטו הגביה, ומויסס קאייסדו התרומם מעל כולם ונגח את השער המכריע.

הניצחון העלה את צ’לסי למקום השמיני בטבלת ליגת האלופות על חשבון ברצלונה, עמדה שמעניקה כרטיס אוטומטי לשמינית הגמר, אך הצפיפות בצמרת גבוהה במיוחד והפרש השערים צפוי להיות קריטי. במחזור האחרון מחכה לרוזניור מבחן קשה בהרבה, משחק חוץ מול נאפולי שנאבקת על כניסה לפלייאוף.