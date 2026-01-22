קנס גבוה והפחתת נקודה על תנאי למ.כ כפר סבא

האכזבה מצוות השיפוט, באצטדיון לויטה כפר סבא, הביאה חלק מקהל אוהדי מ.כ כפר סבא, קבוצת האוהדים מליגה א' דרום, להוציא זעם על אלו שרק רצו להגיע הביתה בשלום. הראל אמנו, השופט הראשי בהתמודדות בין כפר סבא להפועל הרצליה, משחק שהסתיים בניצחון להרצליה, ציין בדו"ח שלו תקרית לא נעימה מול קומץ של "כ-50 אוהדים", עפ"י הדו"ח שהעביר.

נוכח דבריו בדו"ח, הוחלט באגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל להעמיד לדין את מ.כ כפר סבא בגין "אי מתן הגנה לשופט המשחק", "התפרעות אוהדים" ו"פגיעה ע"י אוהדים". בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הציג דבר הגנה היו"ר, איתי שטרן. למרות ההתנצלות והסלידה מהאירוע, בית הדין החליט כי מ.כ כפר סבא אשמה בשלושת הסעיפים כנגדם עלתה לדין.

על כן, קבע בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל כי מ.כ כפר סבא יוצאת בקנס כספי בגובה 3,000 שקלים בפועל, קנס כספי בגובה 6,000 שקלים על תנאי, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של התפרעות אוהדים הכוללת בתוכה פגיעה בשופט המשחק וכך גם הפחתת נקודת ליגה אחת, על תנאי, בכל הרשעה חוזרת של התפרעות אוהדים הכוללת בתוכה פגיעה בשופט המשחק.

יו'ר מ.כ כפר סבא איתי שטרן (יונתן גינזבורג)

תגובת מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים

"מועדון הכדורגל כפר סבא 1928 רואה בחומרה ומגנה את האירועים בסיום המשחק מול הפועל הרצליה. המועדון יפעל על מנת שאירועים מסוג זה לא יחזרו בעתיד".

דו"ח השופט

"לאחר המשחק, ביציאה לרכב, יצאתי עם העוזר והעוזרת לרכב שלנו, כ-50 אוהדים חיכו לנו ליד הרכב. בעת ההליכה לרכבי צוות השיפוט, קיבל יריקות מטווח אפס לכיוון הפרצוף, שאחת היריקות פגעה בפניה של העוזרת ובגבי, והשפריצו עלינו מים. כשנכנסנו לרכב המשיכו את ההמולה והיריקות, ואיימו עלינו מחוץ לרכב ולא נתנו לנו לצאת במהלך חמש דקות".