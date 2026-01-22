"סובוסלאי חשף את הסוד" מאחורי השער הגאוני

ליברפול עשתה צעד ענק לעבר שלב הנוקאאוט של ליגת האלופות עם ניצחון חוץ מרשים 0:3 על מארסיי אמש (רביעי). אבל מעבר לתוצאה ולשליטה המרשימה בצרפת, המשחק סיפק גם רגע קסם של דומיניק סובוסלאי, הצהרות מעניינות של ארנה סלוט וביקורת ישירה מצד אגדת המועדון, סטיבן ג’רארד.

גולת הכותרת של הערב הייתה השער הראשון: סובוסלאי כבש בבעיטה חופשית מתוחכמת מתחת לחומה, לאחר שזיהה שמארסיי לא הציבה שחקן ששוכב מאחורי החומה. “סובוסלאי חשף את הסוד מאחורי השער”, נכתב ב’דיילי מייל’ וההונגרי עצמו סיפר: “עשיתי שיעורי בית. אמרו לי שאם אף אחד לא שוכב, יש סיכוי לבעוט מתחת לחומה. ראיתי שזה המצב וזה עבד”.

למרות זאת, ארנה סלוט לא הסתיר את שביעות רצונו מהופעת קבוצתו, במיוחד לאור חזרתו של מוחמד סלאח להרכב לאחר למעלה מחודש עם נבחרת מצרים. “זה אומר הרבה על המקצוענות של סלאח שהוא יכול לחזור אחרי חודש, להתאמן יום אחד ולשחק 90 דקות. הוא היה קרוב מאוד לשער”, אמר המאמן, שגם החמיא במיוחד לג’ו גומז: “הוא עבר שנים קשות עם פציעות, והוא היה יוצא מן הכלל”.

סובוסלאי חוגג עם שחקני ליברפול (IMAGO)

אלא שלצד המחמאות, סלוט חזר והעלה את הנושא שמטריד אותו לאורך העונה 0 ההתמודדות מול קבוצות שמסתגרות מאחור. לדבריו, זו הסיבה לחוסר העקביות היחסי של ליברפול, על אף רצף של 14 משחקים ללא הפסד. “כשמשחק פתוח והקבוצות לוחצות - אנחנו מצוינים. מול בונקר זה סיפור אחר לגמרי”, הסביר.

ג’רארד במסר ברור לסלוט

מי שלא אהב את הטון הזה היה סטיבן ג’רארד. קפטן העבר של המועדון העביר מסר ברור למאמן: “הוא צריך להפסיק לדבר על בונקרים. בונקר היה באנפילד הרבה לפניי ויהיה גם אחריי. זה לא הולך להשתנות. המפתח הוא למצוא פתרונות. יש לו את השחקנים”.

למרות הביקורת, גם ג’רארד החמיא לליברפול על ההופעה במארסיי ועל ההתמודדות עם האווירה העוינת בוולודרום. בעקבות הניצחון, האדומים מדורגים במקום הרביעי בבית עם יתרון של שתי נקודות על הדולקות מאחור, וכמעט הבטיחו את מקומם בשמינית הגמר. במחזור הבא יארחו את קרבאח באנפילד, משחק שאליו תגיע ליברפול כפייבוריטית ברורה, אך תזכור היטב את האזהרה של האגדה.