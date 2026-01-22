סדריק מרשים באימונים, חזיזה לא כשיר לנתניה

מכבי חיפה תצא בסוף השבוע (שבת, 15:00) למשחק חוץ בנתניה מול מכבי המקומית, כאשר היא מעודדת מניצחונה האחרון מול מכבי תל אביב, שהחזיר אותה למאבק על המקום השלישי, שמוביל בתום העונה לאירופה.

חיפה תיאלץ לשחק גם הפעם ללא הקפטן, דולב חזיזה, שטרם התאושש מפציעה ולא יהיה כשיר. בנוסף אליו, הבלם אלעד אמיר, שנפצע במשחק מול מכבי תל אביב ולמעשה סיים את העונה, ייעדר, ואת מקומו ימלא הבלם הוותיק שון גולדברג, שאמור לחתום על חוזה לשנתיים נוספות.

פרטים אחרונים מול ברוניניו

גם איתן אזולאי, שטרם חזר להתאמן בצורה מלאה, עשוי לחזור לסגל. לא מן הנמנע שאם היום הקשר ישלים אימון שלם הוא ייכלל בסגל למשחק מול האקסית. כרגע נראה שההתלבטות העיקרית תהיה בחלק הקדמי בין קני סייף לסילבה קאני, שאחד מהם ישחק לצידם של קנג’י גורה וגיא מלמד, שממשיך לפרוח בתקופה האחרונה.

איתן אזולאי (מרטין גוטדאמק)

במקביל לכל זה, מכבי חיפה ממשיכה בניסיונות שלה לצרף את הקשר הברזילאי ברוניניו. בכרמל אופטימיים מאוד וטוענים שמדובר בפרטים אחרונים של העסקה ובמשא ומתן מול קבוצתו האוקראינית, שאמור להסתיים בצורה חיובית.

בחיפה יודעים היטב שעם כל הרצון להמשיך ולהתחזק בקיצוני ימני בנוסף לסדריק דון ולברוניניו, עליהם יהיה להמשיך במדיניות של התקופה האחרונה מאז שברק בכר מונה ולהריץ את השחקנים הצעירים שהשתלבו היטב בסגל הקבוצה וחלקם אף משחקים בהרכב דוגמת ליסאב עיסאת ונבות רטנר.

ברק בכר (עמרי שטיין)

שכרו של ירמקוב ישודרג?

אגב, סדריק דון, מרגע הגעתו לקבוצה, מרשים מאוד באימונים וניכר שהתאקלם היטב והגיע בכושר, דבר שיבטיח לו לא רק מקום בסגל אלא גם דקות משמעותיות במשחק בנתניה. בחיפה משוכנעים שמדובר בשחקן שישדרג את הקבוצה.

השוער גיאורגי ירמקוב ממשיך לקבל לא מעט מחמאות ובזכות. ירמקוב, שזוכה לחיזורים באוקראינה, מצפה לשדרוג בשכרו ונראה שלקראת סיום העונה הצדדים יישבו למשא ומתן.