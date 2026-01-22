יום חמישי, 22.01.2026 שעה 08:59
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

ברצלונה תלויה בעצמה: תמונת המצב באלופות

הקטלונים צריכים לנצח ורצוי גם בהפרש גדול כדי להעפיל ישירות לשמינית. וגם: הקבוצות שהבטיחו טופ 8, אלה שנלחמות על כך והמצב של חלאילי וגלוך

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

המחזור השביעי, הלפני האחרון בליגת האלופות שוחק, ותמונת המצב לקראת שמינית גמר המפעל מתחילה להתבהר. ארסנל המושלמת היחידה וגם באיירן מינכן בטופ 8, כשגם ריאל מדריד וליברפול עשו צעד ענק לעבר המטרה הזו. ברצלונה ומנצ’סטר סיטי יצטרכו להזיע כדי לדלג על שלב הפלייאוף, אך הקטלונים תלויים בעצמם. חלאילי וגלוך מבחינתם עם כמות נקודות זהה וחולמים על עלייה לשלב הפלייאוף.

טבלת האלופות

1: ארסנל – 21 נקודות, הפרש שערים 18+

2: באיירן מינכן – 18 נקודות, הפרש שערים 13+

3: ריאל מדריד – 15 נקודות, הפרש שערים 11+

4: ליברפול – 15 נקודות, הפרש שערים 6+

5: טוטנהאם – 14 נקודות, הפרש שערים 8+

6: פ.ס.ז’ – 13 נקודות, הפרש שערים 10+

7: ניוקאסל – 13 נקודות, הפרש שערים 10+

8: צ’לסי – 13 נקודות, הפרש שערים 6+

9: ברצלונה – 13 נקודות, הפרש שערים 5+

10: ספורטינג ליסבון – 13 נקודות, הפרש שערים 5+

11: מנצ’סטר סיטי – 13 נקודות, הפרש שערים 4+

12: אתלטיקו מדריד – 13 נקודות, הפרש שערים 3+

13: אטאלנטה – 13 נקודות, הפרש שערים 1+

14: אינטר – 12 נקודות, הפרש שערים 6+

15: יובנטוס – 12 נקודות, הפרש שערים 4+

16: דורטמונד – 11 נקודות, הפרש שערים 4+

17: גלאטסראיי – 10 נקודות, הפרש שערים 0

18: קרבאח – 10 נקודות, הפרש שערים -2

19: מארסיי – 9 נקודות, הפרש שערים ‎0

20: באייר לברקוזן – 9 נקודות, הפרש שערים ‎-4

21: מונאקו – 9 נקודות, הפרש שערים ‎-6

22: פ.ס.וו איינדהובן – 8 נקודות, הפרש שערים +1

23: אתלטיק בילבאו – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-4

24: אולימפיאקוס – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-5

25: נאפולי – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-5

26: קופנהאגן – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-6

27: קלאב ברוז’ – 7 נקודות, הפרש שערים ‎-5

28: בודו גלימט – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-2

29: בנפיקה – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-4

30: פאפוס – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-6

31: אוניון סן ז'ילואז – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-10

32: אייאקס – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-12

33: פרנקפורט – 4 נקודות, הפרש שערים ‎-9

34: סלביה פראג – 3 נקודות, הפרש שערים ‎-11

35: ויאריאל – נקודה, הפרש שערים ‎-10

36: קייראט אלמטי – נקודה, הפרש שערים ‎-14

