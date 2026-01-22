לא עוצר: ג'וקוביץ' טייל לסיבוב השלישי במלבורן

נובאק ג'וקוביץ' הגיע לאליפות אוסטרליה 2026 עם מטרה אחת ברורה: להחזיר לעצמו את הכתר ולהניף גראנד סלאם מספר 25 בקריירה. הבוקר (חמישי), נראה היה שהסרבי נמצא במסלול המהיר לשם. המדורג 4 בטורניר לא התקשה מול פרנצ'סקו מאסטרלי (141 בעולם), ודילג לסיבוב השלישי עם 3:6, 2:6 ו-2:6 קליל ברוד לייבר ארנה.

ג'וקוביץ' שרק לפני יומיים רשם היסטוריה כשהפך לשחקן השני בלבד (אחרי פדרר) שמגיע ל-100 ניצחונות במלבורן פארק, הציג משחק הגשה כמעט מושלם. הוא לא אפשר לאיטלקי הצעיר להיכנס לקצב, שבר מוקדם בכל מערכה וסגר עניין תוך זמן קצר, כשהוא שומר על כוחות לשלבים המכריעים.

אחרי שנת 2025 מאתגרת, נראה שנולה הגיע רעב מתמיד. בסיבוב הראשון הוא פירק את פדרו מרטינס הספרדי באותה תוצאה בדיוק, וכעת הוא משלים שש מערכות רצופות ללא אובדן משמעותי של משחקוני הגשה. בעוד יריביו הצעירים, יאניק סינר וקרלוס אלקראס, מסומנים כפייבוריטים, ג'וקוביץ' מוכיח שהניסיון על המשטח באוסטרליה שווה הכל.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

יריבו הבא של ג’וקוביץ’ יהיה בוטיץ’ ואן דה זאנדשלאפ ההולנדי (75), שהתקשה יותר מהצפוי בדרך לניצחון 6:7 (6), 2:6 ו-3:6 על שאנג ז’ונצ’נג (318). הסיני לקח את ואן דה זאנדשלאפ לשובר שוויון במערכה הראשונה, אבל לא הצליח לנצל את נקודת השבירה היחידה שהייתה לו במהלך המשחק, והפסיד.

ההפתעה והחגיגה של שלטון

אית'ן קווין (80 בעולם) הדיח את הוברט הורקאץ' (55) שנראה מהוסס מהרגע הראשון מול העוצמות של יריבו הצעיר. קווין הציג משחק חסר פשרות, שבר ברגעים הקריטיים של שתי המערכות הראשונות ולא הותיר להורקאץ' סיכוי לחזור למשחק בדרך ל-4:6, 6:7 (5) ו-1:6.

במערכה השלישית המחסום המנטלי של הפולני נשבר לחלוטין. קווין ניצל זאת כדי לטייל לניצחון מפתיע וינסה להמשיך להפתיע גם בסיבוב הבא. עבור הורקאץ', שבהחלט לא ראה את עצמו מסיים את דרכו כבר בשלב הזה, מדובר באכזבה עצומה ובהדחה מוקדמת מהצפוי.

אית'ן קווין (IMAGO)

בן שלטון (7) הוכיח שוב מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים המלהיבים ביותר בסבב כיום. האמריקאי פגש את דיין סוויני האוסטרלי (182), שזכה לתמיכה אדירה מהקהל הביתי, אך שלטון לא נתן לאווירה להשפיע עליו וניצח 3:6, 2:6 ו-2:6. הוא פתח עם מטח של אייסים והגשות עוצמתיות שסוויני פשוט לא הצליח להחזיר למגרש, מה שהוביל לניצחון מהיר במערכה הראשונה.

השליטה של שלטון נמשכה לאורך כל המשחק והוא נראה בכושר מצוין. האמריקאי כמעט ולא איבד נקודות על ההגשה הראשונה שלו, והוא עולה לסיבוב השלישי כשהוא רענן ומלא ביטחון לקראת המפגשים הקשים באמת שעוד מצפים לו.

בן שלטון (IMAGO)

הכישרון הספרדי, רפאל חודר, שקיבל מחמאות לאחרונה בתקשורת המקומית, סיים את דרכו אחרי שהפסיד 6:2, 6:4 ו-6:4 ליאקוב מנשיק הצ'כי (17). ולנטין ואשרו הצרפתי (31) הדיח את רינקי היג'יקאטה המקומי עם 1:6, 3:6, 6:4 ו-2:6 בדרך למפגש עם שלטון.

לורנצו מוסטי (5) דילג מעל לורנצו סונגו בדרבי האיטלקי עם 3:6, 3:6 ו-4:6 וגם קארן חצ'אנוב (18) הבטיח את מקומו בשלב הבא אחרי שעשה סוף לריצה המפתיעה של נישש בסבארדי (242) עם ניצחון 1:6, 4:6 ו-3:6. לוצ'יאנו דארדרי חגג גם הוא לאחר שגבר בארבע מערכות על סבסטיאן באס הארגנטינאי 3:6, 6:1, 4:6 ו-3:6.

קיז ופגולה עלו, באדוסה בחוץ

בנשים, מדיסון קיז (9) עלתה לסיבוב השני אחרי ניצחון במפגש כל אמריקאי על אשלין קרוגר (62) עם 1:6 ו-5:7. קיז הייתה צריכה רק 23 דקות כדי לשבור שלוש פעמים ולנצח במערכה הראשונה, בשנייה קרוגר שברה פעמיים והובילה כבר 2:5, אבל קיז חזרה ל-5:5 ובעצם עלתה שלב עם ניצחון בחמישה משחקונים רצופים.

מדיסון קיז (IMAGO)

ג'סיקה פגולה (6 בעולם) לא התקשתה ודרסה את מקרטני קסלר (37) 0:6 ו-2:6 תוך שעה, בעוד פאולה באדוסה הספרדיה (26) הודחה אחרי הפסד מפתיע 6:4 ו-6:4 לאוקסנה סלחמטבה (101). בשלב הבא שתי המנצחות ייפגשו זו מול זו.

קרולינה פלישקובה הדיחה את ג’ניס טיאן המפתיעה מאינדונזיה (59) עם 4:6 ו-4:6 ובסיבוב השלישי מצפה לה משוכה הרבה יותר גבוהה: קיז. ילנה אוסטפנקו (24) הודחה אחרי הפסד מפתיע 4:6, 6:4 ו-6:4 לשין וואנג הסינית (46), שתפגוש את לינדה נוסקובה (13). הצ’כית עלתה עם ניצחון 2:6, 6:4 ו-2:6 על טיילה פרסטון האוסטרלית.

אמנדה אניסימובה (4) טיילה לסיבוב השלישי עם ניצחון קליל 1:6 ו-4:6 על קטרינה סיניאקובה (45). יריבתה הבאה של אניסימובה הגיעה מהמשחק שבו פייטון סטרנס האמריקאית (68) ניצחה 2:6 ו-5:7 את פטרה מרצ’ינקו (81). גם אנה קליניסקאיה עלתה אחרי 3:6 ו-3:6 על ג’וליה גרבהר האוסטרית (95).