40 לגילג'ס אלכסנדר שניצח את יאניס, 30 לבראון

בנוסף לתבוסה ההיסטורית שחטפו ברוקלין ודני וולף מניו יורק בדרבי, נערכו הלילה (בין רביעי לחמישי) עוד מספר משחקים ב-NBA: שיי גילג’ס אלכסנדר חגג על חשבון יאניס אנטטוקומפו, בוסטון חזרה למסלול הניצחונות, אטלנטה עצרה רצף הפסדים במשחק דרמטי בממפיס, דטרויט המשיכה בכושר המצוין במזרח, קליבלנד הסתמכה על הגנה חזקה בדרך לניצחון חוץ חשוב וטורונטו גברה על סקרמנטו.

מילווקי – אוקלהומה סיטי 122:102

הבאקס נאלצו לרדוף אחרי האלופה כבר אחרי הרבע הראשון, שבו הת’אנדר חגגו עם 18:38 חג צדדי. שיי גילג’ס אלכסנדר כיכב עם מופע של 40 נקודות באחוזים מצוינים (16 מ-19 מהשדה, 2 מ-2 לשלוש) לצד 11 אסיסטים ושבעה ריבאונדים. אג’יי מיצ’ל סייע לו עם 18 נקודות, כמו גם קנריק וויליאמס.

מילווקי קיבלה רק 19 נקודות מיאניס אנטטוקומפו, שסיים עם 8 מ-11 מהשדה ב-31 דקות והוסיף 14 ריבאונדים ושבעה אסיסטים. קול אנתוני קלע 17 נקודות, איי.ג’יי גרין ובובי פורטיס הוסיפו 15 כל אחד.

בוסטון - אינדיאנה 104:119

ג’יילן בראון סיפק הופעה מרשימה עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, והוביל את הסלטיקס לניצחון ביתי נוח על הפייסרס. בוסטון ברחה כבר במחצית הראשונה ליתרון של 23 נקודות, ולא הביטה לאחור בדרך להתאוששות מהפסד צמוד לדטרויט, מוליכת המזרח.

ג'יילן בראון (רויטרס)

סם האוזר קלע חמש שלשות וסיים עם 17 נקודות, כולל פתיחה לוהטת עם שלוש שלשות כמעט מיד עם פתיחת המשחק, גם נמיאס קטה קלע 17 נקודות. מנגד, פסקל סיאקם הצטיין אצל הפייסרס עם 32 נקודות ו-10 ריבאונדים, ג’רייס ווקר הוסיף 19 נקודות, אך אינדיאנה לא הצליחה באמת לאיים, גם כשקיזזה את ההפרש לחד-ספרתי ברבע השלישי.

ממפיס - אטלנטה 124:122

ג’יילן ג’ונסון היה גיבור הערב עם 32 נקודות, 15 ריבאונדים וסל קריטי בדקה האחרונה, כשההוקס עצרו רצף של ארבעה הפסדים עם ניצחון דרמטי במיוחד בממפיס. אטלנטה רצה 0:8 ברבע האחרון ומאז שמרה בקושי על היתרון.

ג'ה מוראנט (רויטרס)

זה היה משחק צמוד במיוחד עם לא פחות מ-21 חילופי הובלה ו-14 מצבי שוויון. אקס ממפיס, לוק קנארד, קלע 18 נקודות להוקס ונתן דחיפה משמעותית כבר במחצית הראשונה, גם אונייקה אוקונגוו קלע 18 נקודות. ג’ה מוראנט הוביל את הגריזליס עם 23 נקודות ו-12 אסיסטים, אך החטיא שלשת ניצחון על הבאזר.

ניו אורלינס – דטרויט 112:104

הפיסטונס המשיכו בכושר המרשים עם ניצחון רביעי ברציפות ושביעי בשמונה משחקים, הפעם בחוץ מול הפליקנס. ג’יילן דורן שלט בצבע עם 20 נקודות ו-15 ריבאונדים, דניס ג’נקינס הוסיף 17 נקודות ודטרויט הובילה מהשנייה הראשונה ועד הסיום.

הפליקנס ניסו לחזור ברבע האחרון, אך לא הצליחו להתקרב באמת. סאדיק ביי הוביל את ניו אורלינס עם 20 נקודות, בעוד זאיון וויליאמסון (ארבע נקודות), שפתח למרות מחלה, נאלץ לרדת לחדר ההלבשה ברבע השלישי ולא חזר, במה שהשפיע משמעותית על סיכויי הקבוצה.

ג'יילן דורן (רויטרס)

שארלוט - קליבלנד 94:87

הקאבס הסתמכו על פתיחה חזקה והגנה חונקת בדרך לניצחון חוץ חמישי בששת משחקיהם האחרונים. דונובן מיצ’ל קלע 24 נקודות, אוון מובלי הוסיף דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-14 ריבאונדים, גם ג’יילון טייסון סיים עם 14 נקודות והקאבלירס עלו ליתרון 32:56 כבר במחצית.

שארלוט כמעט חזרה בענק ברבע האחרון וצימקה עד ארבע נקודות בלבד, אך הזמן אזל. ההורנטס סבלו מערב קליעה מזעזע מחוץ לקשת (8 מ-46), כולל משחק חלש במיוחד של לאמלו בול, שסיים עם שתי נקודות בלבד ו-0 מ־10 לשלוש, כך שההחלטה להעלותו מהספסל לא ממש השתלמה בלשון המעטה. ברנדון מילר קלע 24 נקודות.

דונובן מיצ'ל (רויטרס)

סקרמנטו – טורונטו 122:109

הקנדים המשיכו במגמת ההתאוששות עם ניצחון שני רצוף אחרי שני הפסדים ברצף. רגע המפנה במשחק הגיע ברבע השלישי החד צדדי, שבו הראפטורס עשו את מירב הנזק עם 21:43 מוחץ. מזה הקינגס לא הצליחו לחזור דווקא אחרי שהובילו 52:61 במחצית.

ברנדון אינגרם וסקוטי בארנס קלעו 23 נקודות כל אחד אצל טורונטו, שקיבלה 22 מסנדרו ממוקלשווילי, 18 מעמנואל קוויקלי ו-15 מג’מאל שיד. אצל סקרמנטו בלט ראסל ווסטברוק עם 23 נקודות, 19 היו לזאק לוין, 17 למאליק מונק ו-16 לדניס שרודר.