פליק: יום רביעי יהיה מכריע, הכי חשוב שננצח

המחזור השביעי של ליגת האלופות נערך אמש (שלישי) כאשר ברצלונה עשתה צעד משמעותי לעבר הבטחת המקום בשמינית הגמר של המפעל הבכיר באירופה, בזכות 2:4 על סלביה פראג בתנאים של קור קיצוני בבירת צ’כיה.

לאחר הניצחון דיבר מאמן הקטלונים, האנזי פליק: “יום רביעי יהיה מכריע, הדבר הכי חשוב הוא שננצח, ואז נראה מה יקרה. המשחק היום לא היה קל, היה קר מאוד, סלביה יריבה מאוד פיזית שהקשתה עלינו אבל הצלחנו לחזור לעצמנו”.

פרמין לופס, שזכה בתואר שחקן המשחק, שיתף לאחר הניצחון: “לא קל להתמודד עם קור כל כך קיצוני, אתה מרגיש את הכאב בכפות הרגליים והידיים, עשינו את הטוב ביותר שלנו והשגנו את שלוש הנקודות”.

פרמין לופז חוגג (IMAGO)

הקשר הצעיר המשיך: “אני מנסה לנצל את כל ההזדמנויות שהמאמן נותן לי, כל הקבוצה סיפקה הערב הופעה נהדרת, אני מרוצה מהניצחון ומרוצה מתואר איש המשחק”.

גם רוברט לבנדובסקי, שכבש את שערו העצמי הראשון בקריירה, דיבר לאחר הניצחון החשוב: “לשחק במינוס 5 מעלות זה לא פשוט. יש לנו עוד משחק אחד לנצח כדי להתברג בשמונה הראשונות, זו המטרה שלנו ואנחנו שמחים על הניצחון. אם נשחק כמו היום ונשפר כמה דברים, נהיה אפילו טובים יותר”.