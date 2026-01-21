יום חמישי, 22.01.2026 שעה 00:12
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
67%1675-172221פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
64%1847-197022אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
26%1982-184323אנדולו אפס20

אדוארדס התפוצץ, אך בולוניה נכנעה לפנרבחצ'ה

הכוכב של האיטלקים רשם משחק ענק עם 35 נקודות, אבל קבוצתו הפסידה 85:80 לטורקים בהובלת טאלן הורטון טאקר, שהיה נהדר גם הוא וסיים כשלזכותו 28 נק'

|
קארסן אדוארדס (IMAGO)
קארסן אדוארדס (IMAGO)

פנרבחצ’ה יכולה לצאת מרוצה מאיטליה. לאחר דקות אחרונות דרמטיות, החבורה של שאראס הצליחה להשיג הערב (רביעי) את הניצחון כשגברה 80:95 על בולוניה במסגרת המחזור ה-23 של היורוליג. הטורקים נמצאים במקום הרביעי בטבלה במאזן של 7:15, בעוד שיריבתה עומדת במקום ה-11, כשלזכותה 11 ניצחונות אל מול 12 הפסדים.

דווקא האיטלקים פתחו טוב יותר את המשחק, ולאחר רבע ראשון צמוד הם הצליחו לרדת להפסקה ביתרון 7 נקודות על הקבוצה של שאראס. פנר התעוררה ברבע השלישי, ולא רק שהיא חזרה למשחק היא גם לקחה את היתרון לקראת 10 הדקות האחרונות של ההתמודדות.

בדקות הסיום שני כוכבי המשחק, טאלן הורטון טאקר (28 נק’) וקארסן אדוארדס (35 נק’), נכנסו לדו קרב גדול כששניהם החליפו סלים ולא נתנו אחד לשני לברוח. בסופו של דבר, המילה האחרונה הייתה שייכת לפנר, שעמדה בגבורה בקליעות עונשין מלחיצות ויצאה מבולוניה עם ניצחון חשוב שמבסס את מעמדה בצמרת הגבוהה.

טאלן הורטון טאקר מטביע (IMAGO)טאלן הורטון טאקר מטביע (IMAGO)

מה הלאה?

השבוע הכפול ביורוליג לא נותן לשתי הקבוצות מנוחה, כשבולוניה תארח את הכוכב האדום בלגרד ביום שישי הקרוב למשחק קריטי לשתיהן, כשהמאבק על הפליי אין מתחמם ממחזור למחזור. מנגד, פנרבחצ’ה תחזור לאיסטנבול, שם מצפה לה משחק בית נוח יחסית מול בסקוניה.

