לפני פליק: שוסטר ממשיך את הצלחת פרייבוג

יש קבוצות כמו מנצ'סטר יונייטד ששנים ארוכות לא מצליחות להתגבר על עזיבה של מאמן גדול שעבד תקופה ארוכה ויש קבוצות שממשיכות באותו קו ומגיעות לאותם הישגים גם לאחר שהאקס המיתולוגי עזב. כזו היא פרייבורג, יריבתה של מכבי תל אביב הערב (חמישי) ב-19:45 בליגה האירופית.

בהדרכת מאמנה הנוכחי, יוליאן שוסטר בן ה-40, סיימה פרייבורג חמישית בעונה שעברה והייתה קרובה לרשום העפלה היסטורית לליגת האלופות. כל זאת בעונה הראשונה שלה לאחר עזיבתו של המאמן האהוב כריסטיאן שטרייך שעבד במועדון 13 שנה.

שוסטר, שמונה לתפקיד בקיץ 2024 לאחר שעבד קודם לכן בצוות המקצועי של שטרייך, מזוהה עם פרייבורג בה שימש כקפטן ושיחק 10 שנים (2008-2018) כקשר אחרי שקודם לכן לבש את מדי שטוטגרט.

יוליאן שוסטר (IMAGO)

לא היה זה עניין של מה בכך להיכנס לנעליו של שטרייך הנערץ, שבתקופה הארוכה בה אימן הספיק להוביל את המועדון מהיער השחור להצלחות כמו העפלות לליגה האירופית ולגמר הגביע הגרמני (הפסד ללייפציג בפנדלים ב-2022).

שוסטר, שנחשב לטיפוס נחמד וצנוע ומצד שני אמוציונלי שמתרגש מאוד ממה שקורה במגרש, עשה זאת בגדול. כבר בעונה הראשונה שלו אשתקד הפך לסיפור הצלחה כשהוביל את פרייבורג למקום החמישי בבונדסליגה, ובכך השתווה להישג השיא של שטרייך. העלייה ההיסטורית לליגת האלופות נמנעה רק במחזור הסיום של העונה שעברה, בו הפסידה הקבוצה 3:1 לאיינטרכט פרנקפורט.

ברונו אוגבוס (IMAGO)

אותה החמצה לא מנעה מההנהלה לקבל החלטה להאריך את החוזה של שוסטר, אשר נודע בלחץ הגבוה ששחקניו מפעילים במערך 4-2-3-1 ובניסיון הבלתי נלאה שלהם לשבש את בניית המשחק של היריבות.

בעקבות ההצלחה נבחר שוסטר למאמן השנה בגרמניה ב-2025 מטעם המגזין היוקרתי 'קיקר' תוך שהקדים את האנזי פליק שהוביל את ברצלונה לזכייה בדאבל בספרד (נבחר שלישי) ואת מאמן ורדר ברמן הורסט סטפן שהגיע למקום השני. אגב, הזוכה באותו משאל ב-2024 היה המאמן המפוטר של ריאל מדריד צ'אבי אלונסו לאחר הצלחתו עם באייר לברקוזן.

"מביא מומחיות והזדהות עם המועדון"

המנהל המקצועי, יוכן סאייר, אמר לאחר ההחלטה להאריך את החוזה של שוסטר: "יוליאן והשחקנים שלו הותירו רושם מצוין בעבודה שעשו. הוא מביא את המומחיות ואת ההזדהות עם המועדון לרמה שלא תיאמן. הקבוצה מתפתחת בכיוון הנכון בצורה ברורה ויש תחושה של ביחד. זה פשוט מרגיש לנו נכון להמשיך איתו".

גריפו (IMAGO)

כיצד הצליח שוסטר להשכיח את קודמו המוצלח? נראה שהסיבה לכך היא לא רק הכשרון המקצועי שלו ויחסיו עם שחקניו, אלא גם העובדה שהוא מרגיש בבית. הוא מכיר את המועדון לעומק מכל השנים בהן שימש כשחקן ועוזר מאמן, ובנוסף למד המון משטרייך ומיישם זאת יחד עם הכדורגל שהביא עמו.

מעבר לכך, גם המבנה הארגוני של פרייבורג איפשר לשוסטר להצליח מבלי שכל הלחץ יהיה עליו. סאייר הוא זה שאחראי על רכש ועל הניהול השוטף של המועדון (כולל האקדמיה), בעוד שקלמנס הרטנבך עובד לצידו ומשמש כסקאוט ראשי. שניהם עובדים בהרמוניה עם שוסטר במועדון הצנוע נטול מלחמות האגו.

שחקני פרייבורג (IMAGO)

מי הגיע, מי הלך ומי הקלף המנצח של שוסטר?

סאייר והרטנבך החתימו בפגרת הקיץ את הקשר היפני יואיטו סוזוקי, החלוץ צ'יריאקה אירייה מבורקינה פאסו, המגן השמאלי אנטוני יאנג שהגיע מוורדר ברמן והחלוץ דרי שרהאנט מהרטה ברלין. מנגד, את הקבוצה עזב המגן הצרפתי קיליאן סילדייה שנמכר לפ.ס.וו איינדהובן.

לרכש מוצלח נחשב החלוץ הקרואטי איגור מטנוביץ', שהגיע בקיץ מאיינטרכט פרנקפורט וכבש עד כה שלושה שערים כמחליף, האחרון בניצחון על המבורג. משמעות הדבר היא שמכבי תל אביב תצטרך להשגיח לא רק על מלך השערים של פרייבורג וינצנזו גריפו (אם יפתח בהרכב ולא יקבל מנוחה).

מטנוביץ' נחשב לקלף המנצח הבולט של שוסטר ובכלל, המחליפים נחשבים לסיפור הצלחה מכיוון שהבקיעו העונה כבר שמונה שערים מתוך ה-27 שכבשה הקבוצה (רק המחליפים של באיירן מינכן כבשו יותר). "תמיד דיברנו על החשיבות שבעומק בסגל", התייחס שוסטר לנתון זה. "הספסל הוא האופציה היחידה אם אתה מתאכזב מהשחקנים שפתחו. זה האופי שלנו וזה מה שמאפיין אותנו".

פרייבורג, שלא הפסידה באצטדיון הביתי שלה ב-11 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, מדורגת במקום השמיני בבונדסליגה אחרי 17 מחזורים מפתיחת העונה עם 6 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו ושישה הפסדים. ההפסד 2:0 ללייפציג בחוץ הגיע אחרי שני ניצחונות רצופים על וולפסבורג (3:4) והמבורג (1:2).

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם שגיב יחזקאל (עמרי שטיין)

במקביל לבונדסליגה מתמודדת פרייבורג גם בליגה האירופית, בה היא מדורגת חמישית עם 14 נקודות משישה משחקים ומועמדת להעפיל לשמינית הגמר. במשחקה האחרון במפעל היא גברה 0:1 על רד בול זלצבורג ולפני כן סיימה בתיקו 0:0 עם ויקטוריה פלזן בצ'כיה.

העובדה שפרייבורג (תחסר מול מכבי את הבלם הפצוע פיליפ לינהארט) מתמודדת בשלושה מפעלים (כולל הגביע הגרמני) מקשה עליה, וזו הסיבה לכך שהיא חסרה במעט את האנרגיה שאפיינה אותה אשתקד. "מה שחסר לי זה האימונים בהם אני יכול לעבוד עם השחקנים על פרטים קטנים", התלונן שוסטר על לוח המשחקים הצפוף. למרות זאת, האלופה הישראלית לא אמורה להוות משימה קשה במיוחד עבורו.